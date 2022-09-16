https://sputnikarabic.ae/20220916/صحيفة-عبرية-رئيس-تشيلي-يرفض-اعتماد-أوراق-السفير-الإسرائيلي-الجديد-لدى-بلاده-1067808609.html
صحيفة عبرية: رئيس تشيلي يرفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده
صحيفة عبرية: رئيس تشيلي يرفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده
أفادت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش فونتي، رفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T07:30+0000
2022-09-16T07:30+0000
2022-09-16T07:30+0000
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وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس التشيلي رفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده، حيث ألغى المراسم الدبلوماسية في الوقت الذي وصل فيه السفير بالفعل إلى القصر الرئاسي.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الرئيس التشيلي قرر تأجيل الحدث الدبلوماسي إلى الشهر المقبل، في وقت عزت السبب في ذلك إلى إبلاغ الرئيس غابرييل بوريتش فونتي بنبأ مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية، ما دفع وزير الخارجية التشيلي إلى إبلاغ السفير الإسرائيلي بإلغاء الحفل.وتوجد في تشيلي جالية فلسطينية كبيرة، والعديد منها يحتل مناصب مهمة في البلاد، كما أن الرئيس الجديد معروف بمواقفه المعادية لإسرائيل.
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أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار تشيلي
أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار تشيلي
صحيفة عبرية: رئيس تشيلي يرفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده
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أفادت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش فونتي، رفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الرئيس التشيلي
رفض اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لدى بلاده، حيث ألغى المراسم الدبلوماسية في الوقت الذي وصل فيه السفير بالفعل إلى القصر الرئاسي.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الرئيس التشيلي قرر تأجيل الحدث الدبلوماسي إلى الشهر المقبل، في وقت عزت السبب في ذلك إلى إبلاغ الرئيس غابرييل بوريتش فونتي بنبأ مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي
في مدينة جنين في الضفة الغربية، ما دفع وزير الخارجية التشيلي إلى إبلاغ السفير الإسرائيلي بإلغاء الحفل.
وتوجد في تشيلي جالية فلسطينية كبيرة، والعديد منها يحتل مناصب مهمة في البلاد، كما أن الرئيس الجديد معروف بمواقفه المعادية لإسرائيل.