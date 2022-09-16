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طبيبة قلب تحدد أفضل 5 أطعمة لخفض الكوليسترول
طبيبة قلب تحدد أفضل 5 أطعمة لخفض الكوليسترول
أشارت طبيبة أمراض قلب إلى أفضل 5 أطعمة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T07:02+0000
2022-09-16T07:02+0000
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ووفقا للطبيبة إليزابيث كلوداس، فإنه من أجل خفض الكوليسترول ليس من الضروري اتباع نظام غذائي صارم، بل يكفي تغيير النظام الغذائي بطريقة صحيحة لتحقيق خفض كبير في مستوى الكوليسترول "الضار".وأشارت الطبيبة إلى اللوز كمنتج مفيد آخر لخفض الكوليسترول، ويمكن استبداله بالبندق أو الجوز أو الفستق.كما يمكن لبذور الشيا أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16% بفضل أحماض أوميغا 3 الدهنية. في حين أن هذه الأحماض لها تأثير ضئيل نسبيًا على مستويات الكوليسترول السيئ، إلا أنها تساعد في رفع مستوى الكوليسترول الجيد.وأشارت كلوداس إلى دور البطيخ في خفض نسبة الكوليسترول في الجسم، وذلك لاحتوائه على الليكوبين الذي يقوم بهذا العمل، كما يمكن استبدال البطيخ بتناول التفاح أو العنب أو الفراولة أو الحمضيات أو الأفوكادو.
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مجتمع
مجتمع

طبيبة قلب تحدد أفضل 5 أطعمة لخفض الكوليسترول

07:02 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / Ludovic MARIN / AFPخضراوات
خضراوات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / Ludovic MARIN / AFP
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أشارت طبيبة أمراض قلب إلى أفضل 5 أطعمة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.
ووفقا للطبيبة إليزابيث كلوداس، فإنه من أجل خفض الكوليسترول ليس من الضروري اتباع نظام غذائي صارم، بل يكفي تغيير النظام الغذائي بطريقة صحيحة لتحقيق خفض كبير في مستوى الكوليسترول "الضار".

ونصحت الطبيبة بتناول 5 أطعمة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، ومنها دقيق الشوفان الغني بالألياف الأمر الذي يقلل من كمية الكوليسترول التي يمتصها الجهاز الهضمي، فبحسب إحدى الدراسات فإن تناول 10 غرامات من الألياف يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 14%.

وأشارت الطبيبة إلى اللوز كمنتج مفيد آخر لخفض الكوليسترول، ويمكن استبداله بالبندق أو الجوز أو الفستق.
كما يمكن لبذور الشيا أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16% بفضل أحماض أوميغا 3 الدهنية. في حين أن هذه الأحماض لها تأثير ضئيل نسبيًا على مستويات الكوليسترول السيئ، إلا أنها تساعد في رفع مستوى الكوليسترول الجيد.

وأكدت الطبيبة أن الاستهلاك المنتظم للخضروات له أيضا تأثير مفيد على صحة الأوعية الدموية ومستويات الكوليسترول. يوصي المتخصصون بشكل خاص بتناول البروكلي والسبانخ وبراعم بروكسل والملفوف.

وأشارت كلوداس إلى دور البطيخ في خفض نسبة الكوليسترول في الجسم، وذلك لاحتوائه على الليكوبين الذي يقوم بهذا العمل، كما يمكن استبدال البطيخ بتناول التفاح أو العنب أو الفراولة أو الحمضيات أو الأفوكادو.
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