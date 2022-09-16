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https://sputnikarabic.ae/20220916/قيرغيزستان-مقتل-24-مواطنا-إثر-الاشتباكات-الحدودية-مع-طاجيكستان-1067849162.html
قيرغيزستان: مقتل 24 مواطنا إثر الاشتباكات الحدودية مع طاجيكستان
قيرغيزستان: مقتل 24 مواطنا إثر الاشتباكات الحدودية مع طاجيكستان
قتل 24 مواطنا من قيرغيزستان، اليوم الجمعة، في اشتباكات حدودية مع طاجيكستان، حسبما أفادت وزارة الصحة القرغيزية لوكالة سبوتنيك. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T21:23+0000
2022-09-16T21:23+0000
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سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة: "وفقا للمعلومات العملية، استقبلت منظمات الرعاية الصحية جثث 24 شخصا في منطقة باتكين".ووردت أنباء في وقت سابق عن إصابة 87 مواطنا قيرغيزيا نتيجة الاشتباكات، كما تم إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من المناطق السكنية القرغيزية المتاخمة لطاجيكستان من منطقة الاشتباكات العسكرية على حدود الدولتين.وقال مكتب الهلال الأحمر في قيرغيزستان، في بيان اليوم الجمعة، "وفقا للمعلومات الصادرة عن فرع باتكين (منطقة باتكين في قيرغيزستان) للهلال الأحمر، فقد تم إجلاء اليوم 18.5 ألف شخص".في غضون ذلك، أفادت الخدمة الصحفية في وزارة الصحة بجمهورية طاجيكستان اليوم الجمعة، بأن مواطنين من قيرغيزستان قتلا وأصيب 55 خلال الاشتباكات الحدودية مع طاجيكستان.
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قيرغيزستان: مقتل 24 مواطنا إثر الاشتباكات الحدودية مع طاجيكستان

21:23 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / STRدبابات تابعة لجيش طاجيكستان خلال مناورات حربية
دبابات تابعة لجيش طاجيكستان خلال مناورات حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / STR
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قتل 24 مواطنا من قيرغيزستان، اليوم الجمعة، في اشتباكات حدودية مع طاجيكستان، حسبما أفادت وزارة الصحة القرغيزية لوكالة سبوتنيك.
سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة: "وفقا للمعلومات العملية، استقبلت منظمات الرعاية الصحية جثث 24 شخصا في منطقة باتكين".
ووردت أنباء في وقت سابق عن إصابة 87 مواطنا قيرغيزيا نتيجة الاشتباكات، كما تم إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من المناطق السكنية القرغيزية المتاخمة لطاجيكستان من منطقة الاشتباكات العسكرية على حدود الدولتين.
وقال مكتب الهلال الأحمر في قيرغيزستان، في بيان اليوم الجمعة، "وفقا للمعلومات الصادرة عن فرع باتكين (منطقة باتكين في قيرغيزستان) للهلال الأحمر، فقد تم إجلاء اليوم 18.5 ألف شخص".
في غضون ذلك، أفادت الخدمة الصحفية في وزارة الصحة بجمهورية طاجيكستان اليوم الجمعة، بأن مواطنين من قيرغيزستان قتلا وأصيب 55 خلال الاشتباكات الحدودية مع طاجيكستان.
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