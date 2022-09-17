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أذربيجان تعلن تسليم يريفان جثث 32 جنديا أرمينيا
أذربيجان تعلن تسليم يريفان جثث 32 جنديا أرمينيا
أعلنت أذربيجان، اليوم السبت، تسليم أرمينيا جثث 32 جنديا، لقوا حتفهم خلال الاشتباكات الأخيرة على الحدود بين البلدين. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T18:34+0000
2022-09-17T18:34+0000
أرمينيا
أذربيجان
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باكو - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى في جمهورية أذربيجان.وذكر البيان: "تم العثور على جثث 32 جنديا أرمينيا في الأراضي الخاضعة لسيطرتنا، وبعد الأعمال العسكرية تم فحص الجثث بالتعاون مع أفراد النيابة العسكرية الذين لم يكتشفوا أي علامات عنف على الجثث".وأضافت اللجنة أنه تم تسليم أرمينيا الجثث التي عثرت عليها السلطات الأذربيجانية، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم جثث أخرى إلى يريفان في المستقبل القريب.واندلعت، ليل الثلاثاء الماضي، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، نتج عنها سقوط عشرات القتلى من الجانبين.وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت مدة يومين.
https://sputnikarabic.ae/20220917/الحرس-الثوري-الإيراني-ينشر-50-ألف-عنصر-من-قواته-على-الحدود-مع-أذربيجان-وأرمينيا-1067859066.html
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أرمينيا, أذربيجان
أرمينيا, أذربيجان

أذربيجان تعلن تسليم يريفان جثث 32 جنديا أرمينيا

18:34 GMT 17.09.2022
© AP Photo / Sergei Gritsأهالي يحفرون قبور أقربائهم في أحياء منطقة قره باغ ليأخذوها معهم قبل مغادرتها، وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الثلاثية في المنطقة، يجب تسليم حي لاتشين إلى أذربيجان بحلول 1 ديسمبر 2020
أهالي يحفرون قبور أقربائهم في أحياء منطقة قره باغ ليأخذوها معهم قبل مغادرتها، وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الثلاثية في المنطقة، يجب تسليم حي لاتشين إلى أذربيجان بحلول 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Sergei Grits
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أعلنت أذربيجان، اليوم السبت، تسليم أرمينيا جثث 32 جنديا، لقوا حتفهم خلال الاشتباكات الأخيرة على الحدود بين البلدين.
باكو - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى في جمهورية أذربيجان.
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
الحرس الثوري الإيراني ينشر 50 ألف عنصر من قواته على الحدود مع أذربيجان وأرمينيا
10:03 GMT
وذكر البيان: "تم العثور على جثث 32 جنديا أرمينيا في الأراضي الخاضعة لسيطرتنا، وبعد الأعمال العسكرية تم فحص الجثث بالتعاون مع أفراد النيابة العسكرية الذين لم يكتشفوا أي علامات عنف على الجثث".
وأضافت اللجنة أنه تم تسليم أرمينيا الجثث التي عثرت عليها السلطات الأذربيجانية، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم جثث أخرى إلى يريفان في المستقبل القريب.
واندلعت، ليل الثلاثاء الماضي، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، نتج عنها سقوط عشرات القتلى من الجانبين.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت مدة يومين.
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