https://sputnikarabic.ae/20220917/أذربيجان-تعلن-تسليم-يريفان-جثث-32-جنديا-أرمينيا-1067881237.html

أذربيجان تعلن تسليم يريفان جثث 32 جنديا أرمينيا

أذربيجان تعلن تسليم يريفان جثث 32 جنديا أرمينيا

أعلنت أذربيجان، اليوم السبت، تسليم أرمينيا جثث 32 جنديا، لقوا حتفهم خلال الاشتباكات الأخيرة على الحدود بين البلدين. 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T18:34+0000

2022-09-17T18:34+0000

2022-09-17T18:34+0000

أرمينيا

أذربيجان

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باكو - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى في جمهورية أذربيجان.وذكر البيان: "تم العثور على جثث 32 جنديا أرمينيا في الأراضي الخاضعة لسيطرتنا، وبعد الأعمال العسكرية تم فحص الجثث بالتعاون مع أفراد النيابة العسكرية الذين لم يكتشفوا أي علامات عنف على الجثث".وأضافت اللجنة أنه تم تسليم أرمينيا الجثث التي عثرت عليها السلطات الأذربيجانية، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم جثث أخرى إلى يريفان في المستقبل القريب.واندلعت، ليل الثلاثاء الماضي، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، نتج عنها سقوط عشرات القتلى من الجانبين.وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت مدة يومين.

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