https://sputnikarabic.ae/20220917/أذربيجان-تعلن-تسليم-يريفان-جثث-32-جنديا-أرمينيا-1067881237.html
أذربيجان تعلن تسليم يريفان جثث 32 جنديا أرمينيا
أذربيجان تعلن تسليم يريفان جثث 32 جنديا أرمينيا
أعلنت أذربيجان، اليوم السبت، تسليم أرمينيا جثث 32 جنديا، لقوا حتفهم خلال الاشتباكات الأخيرة على الحدود بين البلدين. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T18:34+0000
2022-09-17T18:34+0000
2022-09-17T18:34+0000
أرمينيا
أذربيجان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1b/1047325973_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_058258ef91b99d1e1b596d5db723b260.jpg
باكو - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى في جمهورية أذربيجان.وذكر البيان: "تم العثور على جثث 32 جنديا أرمينيا في الأراضي الخاضعة لسيطرتنا، وبعد الأعمال العسكرية تم فحص الجثث بالتعاون مع أفراد النيابة العسكرية الذين لم يكتشفوا أي علامات عنف على الجثث".وأضافت اللجنة أنه تم تسليم أرمينيا الجثث التي عثرت عليها السلطات الأذربيجانية، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم جثث أخرى إلى يريفان في المستقبل القريب.واندلعت، ليل الثلاثاء الماضي، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، نتج عنها سقوط عشرات القتلى من الجانبين.وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت مدة يومين.
https://sputnikarabic.ae/20220917/الحرس-الثوري-الإيراني-ينشر-50-ألف-عنصر-من-قواته-على-الحدود-مع-أذربيجان-وأرمينيا-1067859066.html
أرمينيا
أذربيجان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1b/1047325973_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2a6a77321525edbaf236f9e3179cc64d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أرمينيا, أذربيجان
أذربيجان تعلن تسليم يريفان جثث 32 جنديا أرمينيا
تابعنا عبر
أعلنت أذربيجان، اليوم السبت، تسليم أرمينيا جثث 32 جنديا، لقوا حتفهم خلال الاشتباكات الأخيرة على الحدود بين البلدين.
باكو - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن اللجنة الحكومية لشؤون الأسرى في جمهورية أذربيجان.
وذكر البيان: "تم العثور على جثث 32 جنديا أرمينيا في الأراضي الخاضعة لسيطرتنا، وبعد الأعمال العسكرية
تم فحص الجثث بالتعاون مع أفراد النيابة العسكرية الذين لم يكتشفوا أي علامات عنف على الجثث".
وأضافت اللجنة أنه تم تسليم أرمينيا الجثث التي عثرت عليها السلطات الأذربيجانية، مشيرة إلى أنه سيتم تسليم جثث أخرى إلى يريفان في المستقبل القريب.
واندلعت، ليل الثلاثاء الماضي، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، نتج عنها سقوط عشرات القتلى من الجانبين.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت مدة يومين.