https://sputnikarabic.ae/20220917/أردوغان-يصف-لقاءه-مع-بوتين-بـالمثمر-1067870559.html
أردوغان يصف لقاءه مع بوتين بـ"المثمر"
أردوغان يصف لقاءه مع بوتين بـ"المثمر"
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بـ"المثمر". 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T14:17+0000
2022-09-17T14:17+0000
2022-09-17T14:18+0000
أخبار تركيا اليوم
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والتقى أردوغان وبوتين في سمرقند، يوم أمس الجمعة، ووفقا للرئيس الروسي، اتفقت الأطراف على دفع 25% من إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا بالروبل وتسوية المشاكل بشأن بناء محطة أكويو للطاقة النووية.وكان بوتين قد صرح قائلا: "نحن على استعداد لزيادة إمداداتنا إلى جمهورية تركيا بشكل كبير في جميع المجالات التي تهمكم. وكما تعلمون، فإن اتفاقنا على توريد الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا مع دفع 25% من هذه الإمدادات بالروبل الروسي ستدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب. القضايا، على حد علمي، متفق عليها".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
أردوغان يصف لقاءه مع بوتين بـ"المثمر"
14:17 GMT 17.09.2022 (تم التحديث: 14:18 GMT 17.09.2022) تابعنا عبر
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بـ"المثمر".
والتقى أردوغان وبوتين في سمرقند، يوم أمس الجمعة، ووفقا للرئيس الروسي، اتفقت الأطراف على دفع 25% من إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا بالروبل وتسوية المشاكل بشأن بناء محطة أكويو للطاقة النووية.
وقال أردوغان للصحفيين خلال عودته من سمرقند: "على هامش القمة عقدنا أيضا لقاءات ثنائية مثمرة مع رؤساء أذربيجان والصين ومنغوليا وأوزبكستان وروسيا وإيران، بالإضافة للقاءات مع رئيسي وزراء باكستان والهند. وخلال الاجتماعات تبادلنا وجهات النظر حول علاقاتنا. آمل أن تؤدي مشاوراتنا واتصالاتنا إلى نتائج طيبة".
وكان بوتين قد صرح قائلا: "نحن على استعداد لزيادة
إمداداتنا إلى جمهورية تركيا بشكل كبير في جميع المجالات التي تهمكم. وكما تعلمون، فإن اتفاقنا على توريد الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا مع دفع 25% من هذه الإمدادات بالروبل الروسي ستدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب. القضايا، على حد علمي، متفق عليها".