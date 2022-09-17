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https://sputnikarabic.ae/20220917/أسرى-حرب-أوكرانيون-يطلبون-من-سلطات-خيرسون-عدم-ردهم-إلى-بلدهم-1067853667.html
أسرى حرب أوكرانيون يطلبون من سلطات خيرسون عدم ردهم إلى بلدهم
أسرى حرب أوكرانيون يطلبون من سلطات خيرسون عدم ردهم إلى بلدهم
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، إن عناصر الجيش الأوكراني، الذين تم أسرهم خلال الاشتباكات بالقرب من حدود المقاطعة، لا يريدون... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T07:40+0000
2022-09-17T07:40+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأوضح ستريموسوف، اليوم السبت، لوكالة "سبوتنيك": "من بين السجناء الذين رأيتهم، لم يكن أي منهم مؤدلجا، ولم يتبجح أي منهم بكلمة سيئة فيما يتعلق بالجنود الروس أوالشعب الروسي عموما".وأردف ستريموسوف: "بالتواصل مع السجناء، أعربوا عن سرورهم لأنهم في الأسر، لأن ذلك ينقذ حياتهم".وكان قد تم أسر جنود أوكرانيين أصيب بعضهم بجروح في مقاطعة خيرسون، وتم إعطاؤهم الرعاية الطبية اللازمة.
https://sputnikarabic.ae/20220913/سلطات-خيرسون-تكشف-عن-خسائر-الجيش-الأوكراني-خلال-الهجوم-الأخير-1067660980.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

أسرى حرب أوكرانيون يطلبون من سلطات خيرسون عدم ردهم إلى بلدهم

07:40 GMT 17.09.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية تسيطر على قرية ألكسندروفكا بمقاطعة خيرسون
القوات الروسية تسيطر على قرية ألكسندروفكا بمقاطعة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
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قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، إن عناصر الجيش الأوكراني، الذين تم أسرهم خلال الاشتباكات بالقرب من حدود المقاطعة، لا يريدون العودة إلى بلدهم، لأنهم لا يريدون أن يكونوا "وقودا للحرب" مرة أخرى.
وأوضح ستريموسوف، اليوم السبت، لوكالة "سبوتنيك": "من بين السجناء الذين رأيتهم، لم يكن أي منهم مؤدلجا، ولم يتبجح أي منهم بكلمة سيئة فيما يتعلق بالجنود الروس أوالشعب الروسي عموما".

وأضاف ستريموسوف: "يطلبون فقط اللجوء والنجاة، ويقولون إنهم لم يُجبروا على حمل السلاح فحسب، بل تم زجهم في وضع ميؤوس منه، حيث أنهم مجبرون على شن الهجوم، وتم استخدامهم كدروع بشرية وحطب لنار الحرب".

آليات عسكرية أوكرانية محترقة قرب مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات خيرسون تكشف عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الهجوم الأخير
13 سبتمبر, 05:08 GMT
وأردف ستريموسوف: "بالتواصل مع السجناء، أعربوا عن سرورهم لأنهم في الأسر، لأن ذلك ينقذ حياتهم".
وكان قد تم أسر جنود أوكرانيين أصيب بعضهم بجروح في مقاطعة خيرسون، وتم إعطاؤهم الرعاية الطبية اللازمة.
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