https://sputnikarabic.ae/20220917/أسرى-حرب-أوكرانيون-يطلبون-من-سلطات-خيرسون-عدم-ردهم-إلى-بلدهم-1067853667.html
أسرى حرب أوكرانيون يطلبون من سلطات خيرسون عدم ردهم إلى بلدهم
أسرى حرب أوكرانيون يطلبون من سلطات خيرسون عدم ردهم إلى بلدهم
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، إن عناصر الجيش الأوكراني، الذين تم أسرهم خلال الاشتباكات بالقرب من حدود المقاطعة، لا يريدون... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T07:40+0000
2022-09-17T07:40+0000
2022-09-17T07:40+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأوضح ستريموسوف، اليوم السبت، لوكالة "سبوتنيك": "من بين السجناء الذين رأيتهم، لم يكن أي منهم مؤدلجا، ولم يتبجح أي منهم بكلمة سيئة فيما يتعلق بالجنود الروس أوالشعب الروسي عموما".وأردف ستريموسوف: "بالتواصل مع السجناء، أعربوا عن سرورهم لأنهم في الأسر، لأن ذلك ينقذ حياتهم".وكان قد تم أسر جنود أوكرانيين أصيب بعضهم بجروح في مقاطعة خيرسون، وتم إعطاؤهم الرعاية الطبية اللازمة.
https://sputnikarabic.ae/20220913/سلطات-خيرسون-تكشف-عن-خسائر-الجيش-الأوكراني-خلال-الهجوم-الأخير-1067660980.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
أسرى حرب أوكرانيون يطلبون من سلطات خيرسون عدم ردهم إلى بلدهم
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قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمقاطعة خيرسون، إن عناصر الجيش الأوكراني، الذين تم أسرهم خلال الاشتباكات بالقرب من حدود المقاطعة، لا يريدون العودة إلى بلدهم، لأنهم لا يريدون أن يكونوا "وقودا للحرب" مرة أخرى.
وأوضح ستريموسوف، اليوم السبت، لوكالة "سبوتنيك": "من بين السجناء الذين رأيتهم، لم يكن أي منهم مؤدلجا، ولم يتبجح أي منهم بكلمة سيئة فيما يتعلق بالجنود الروس أوالشعب الروسي عموما".
وأضاف ستريموسوف: "يطلبون فقط اللجوء والنجاة، ويقولون إنهم لم يُجبروا على حمل السلاح فحسب، بل تم زجهم في وضع ميؤوس منه، حيث أنهم مجبرون على شن الهجوم، وتم استخدامهم كدروع بشرية وحطب لنار الحرب".
وأردف ستريموسوف: "بالتواصل مع السجناء، أعربوا عن سرورهم لأنهم في الأسر، لأن ذلك ينقذ حياتهم".
وكان قد تم أسر جنود أوكرانيين
أصيب بعضهم بجروح في مقاطعة خيرسون، وتم إعطاؤهم الرعاية الطبية اللازمة.