https://sputnikarabic.ae/20220917/أوكرانيا-تتلقى-15-مليار-دولار-أمريكي-من-صندوق-النقد-الدولي-1067865350.html
أوكرانيا تتلقى 1.5 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي
أوكرانيا تتلقى 1.5 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي
أفادت الخدمة الصحفية في وزارة المالية الأوكرانية، اليوم السبت، أن ميزانية أوكرانيا تلقت المنحة الأخيرة البالغة 1.5 مليار دولار أمريكي من أموال المنح من صندوق... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T12:12+0000
2022-09-17T12:12+0000
2022-09-17T12:12+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت الوزارة على موقعها الرسمي: "حصلت ميزانية الدولة الأوكرانية على منحة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وهذه هي الشريحة الأخيرة من أموال المنحة من أصل إجمالي 4.5 مليار دولار أمريكي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الصندوق الاتئماني للبنك الدولي في إطار مشروع دعم الإنفاق العام لضمان إدارة عامة مستدامة في أوكرانيا".وستُستخدم أموال المنح هذه، وفقًا لوزير المال سيرغي مارشينكو، لسداد التكاليف التي تتكبدها الميزانية لتقديم مدفوعات المعاشات التقاعدية وبرامج معينة للمساعدة الاجتماعية الحكومية، مثل مدفوعات الإسكان والخدمات المجتمعية، ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض، والمعاقين والأطفال، وما إلى ذلك.وحتى الآن، تنفذ أوكرانيا مشروعًا مشتركًا مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية "دعم الإنفاق العام لضمان الإدارة العامة المستدامة في أوكرانيا" بمبلغ إجمالي قدره 7.3 مليار دولار، وفقًا لوزارة المال الأوكرانية.وبشكل عام، ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وبمساعدة البنك الدولي، قدمت الولايات المتحدة بالفعل لأوكرانيا 8.5 مليار دولار أمريكي كمساعدة.
https://sputnikarabic.ae/20220915/بوريل-هناك-أشخاص-في-الاتحاد-الأوروبي-يريدون-التوقف-عن-دعم-أوكرانيا-1067763604.html
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أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تتلقى 1.5 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي
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أفادت الخدمة الصحفية في وزارة المالية الأوكرانية، اليوم السبت، أن ميزانية أوكرانيا تلقت المنحة الأخيرة البالغة 1.5 مليار دولار أمريكي من أموال المنح من صندوق ائتمان البنك الدولي.
وقالت الوزارة على موقعها الرسمي: "حصلت ميزانية الدولة الأوكرانية على منحة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وهذه هي الشريحة الأخيرة من أموال المنحة من أصل إجمالي 4.5 مليار دولار أمريكي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الصندوق الاتئماني للبنك الدولي في إطار مشروع دعم الإنفاق العام لضمان إدارة عامة مستدامة في أوكرانيا".
وستُستخدم أموال المنح هذه، وفقًا لوزير المال سيرغي مارشينكو، لسداد التكاليف التي تتكبدها الميزانية لتقديم مدفوعات المعاشات التقاعدية وبرامج معينة للمساعدة الاجتماعية الحكومية، مثل مدفوعات الإسكان والخدمات المجتمعية، ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض، والمعاقين والأطفال، وما إلى ذلك.
وحتى الآن، تنفذ أوكرانيا مشروعًا مشتركًا مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية "دعم الإنفاق العام لضمان الإدارة العامة المستدامة في أوكرانيا" بمبلغ إجمالي قدره 7.3 مليار دولار، وفقًا لوزارة المال الأوكرانية.
وبشكل عام، ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية
الخاصة في أوكرانيا، وبمساعدة البنك الدولي، قدمت الولايات المتحدة بالفعل لأوكرانيا 8.5 مليار دولار أمريكي كمساعدة.