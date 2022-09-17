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https://sputnikarabic.ae/20220917/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-إلحاق-خسائر-جسيمة-بالجيش-الأوكراني-على-عدة-محاور-1067860446.html
الدفاع الروسية تعلن عن إلحاق خسائر جسيمة بالجيش الأوكراني على عدة محاور
الدفاع الروسية تعلن عن إلحاق خسائر جسيمة بالجيش الأوكراني على عدة محاور
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم السبت إن خسائر القوات الأوكرانية المسلحة في منطقتي نيكولاييف وخيرسون بلغت أكثر من 140 قتيلاً وجريحًا. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T10:18+0000
2022-09-17T10:18+0000
روسيا
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وذكر البيان أن "أكثر من 230 من العسكريين الأوكرانيين تم القضاء عليهم، وتم تدمير 10 دبابات و 23 مركبة قتالية مصفحة في منطقة زايتسيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

الدفاع الروسية تعلن عن إلحاق خسائر جسيمة بالجيش الأوكراني على عدة محاور

10:18 GMT 17.09.2022
© Sputnik . РИА Новостиمدرعات الجيش الروسي
مدرعات الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم السبت إن خسائر القوات الأوكرانية المسلحة في منطقتي نيكولاييف وخيرسون بلغت أكثر من 140 قتيلاً وجريحًا.
وذكر البيان أن "أكثر من 230 من العسكريين الأوكرانيين تم القضاء عليهم، وتم تدمير 10 دبابات و 23 مركبة قتالية مصفحة في منطقة زايتسيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT
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