https://sputnikarabic.ae/20220917/رتل-أمريكي-من-100-شاحنة-يخترق-الحدود-العراقية-نحو-حقول-النفط-السورية-1067871665.html

رتل أمريكي من 100 شاحنة يخترق الحدود العراقية نحو حقول النفط السورية

رتل أمريكي من 100 شاحنة يخترق الحدود العراقية نحو حقول النفط السورية

اخترق الجيش الأمريكي الحدود السورية العراقية بأكثر من 100 آلية محملة بالمعدات اللوجستية والسيارات والأسلحة إلى قواعده غير الشرعية في حقول النفط السورية خلال... 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T14:29+0000

2022-09-17T14:29+0000

2022-09-17T14:30+0000

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حصل مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، على مقطع فيديو يظهر مرور رتل ضخم من الشاحنات والمدرعات الأمريكية قادما من الحدود العراقية السورية اليوم السبت 17 سبتمبر/ أيلول أثناء مروره بالقرب من (دورا سينالكو) داخل مدينة الحسكة، باتجاه منطقة الحقول النفطية جنوبي المحافظة.وسلك الرتل الأمريكي منطقة (محلق الصناعة) داخل مدينة الحسكة، نحو طريق عام (الحسكة- دير الزور) أو ما يسمى (طريق الخرافي).وفي السياق، أكدت مصادر محلية في ريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك" أن رتلا آخر من الآليات والمدرعات الأمريكية دخل إلى قاعدة تل بيدر الأمريكية شمالي مدينة الحسكة غير الشرعية يوم أمس الجمعة، قادما من الحدود العراقية.وأوضحت المصادر أن الرتل مكون من 50 آلية محملة بمواد لوجستية والأسلحة وعربات "همر" واللوائح والجدران الاسمنتية الجاهزة دخل القاعدة التي باشرت برفع منطاد للتجسس والحماية منذ فترة قصيرة، وهي تعتبر من القواعد ذات الأهمية الحيوية نظرا لقربها من الطريق الدولية (M4).وكشفت وزارة النفط السورية في شهر آب الماضي أن "قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يومياً من الحقول، التي تحتلها شرقي سوريا، من أصل مجمل إنتاجها اليومي البالغ 80.3 ألف برميل.ويمتلك الجيش الأمريكي وقوات أجنبية أخرى حليفة له 28 موقعاً عسكرياً معلنا في سوريا، تتوزع في القوس الممتد من معبر (التنف) عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي جنوبا، وحتى حقول رميلان النّفطية قرب المثلث الحدودي السوري العراقي التركي شمالا.وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء القريبة ككردستان العراق ووجهات أخرى منها منطقة إدلب، التي يحتلها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20220911/رتل-عسكري-أمريكي-محمل-بالأسلحة-والمعدات-يتجه-من-سوريا-إلى-العراق-1067583979.html

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