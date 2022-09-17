ماذا يحدث عند قصف واشنطن ولندن وباريس بـ 3 قنابل نووية في وقت واحد؟
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyنسخة "قنبلة القيصر"
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تمثل الأسلحة النووية أخطر سلاح عرفه العالم، حيث يمكن لعدد محدود من القنابل أن تصنع نهاية العالم أو تغير معالمه الحالية بصورة كاملة، على أقل تقدير.
ومنذ تطويره في أربعينيات القرن الماضي، لم تستخدمه إلا دولة واحدة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي قتلت مئات الآلاف من اليابانيين وأجبرت اليابان على الاستسلام في الحرب العالمية الثانية عام 1945.
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وتعد قنبلة "إيفان الكبير" أو "القيصر"، كما يطلق عليها الغرب، أضخم قنبلة عرفها العالم حتى الآن، حسبما يشير موقع منظمة حظر التجارب النووية، الذي أوضح أنها تتكون من 3 مراحل وأن قوتها التدميرية تصل إلى 100 ميغاطن.
ميغاطن تساوي ألف كيلوطن، والألف كيلو طن يكافئ ألف طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.
قنبلة قوتها التدميرية (1 ميغاطن) تكافئ القوة التدميرية لتفجير مليون طن من مادة "تي إن تي".
قوة الانفجار الذي ينتج عن قنبلة "القيصر" يكافئ تفجير 100 مليون طن من مادة "تي إن تي".
ومع تنامي الحديث عن الحرب النووية والتحذيرات من أن تلك الحرب يمكن أن تتسبب في إبادة عشرات الملايين من البشر، فإن موقع "نيكولار سيكرسي" الأمريكي يوفر محاكاة لتنفيذ هجمات نووية بصورة ترصد تقديرات لما يمكن أن تتسببه فيه الحرب النووية من خسائر بشرية ومادية.
وفيما يلي محاكاة لما يمكن أن يحدث عند استخدام قنبلة "القيصر" الروسية ضد 3 مدن هي واشنطن ولندن وباريس:
واشنطن
ستكون الحصيلة الأولية للخسائر البشرية نحو 4 ملايين شخص بينهم أكثر من مليوني قتيل والباقي جرحى بإصابات خطيرة.
لندن
ستكون الحصيلة الأولية للخسائر البشرية نحو 9 ملايين شخص، بينهم نحو 6 ملايين قتيل وأكثر من 3.2 مليون مصاب.
باريس
ستكون الحصيلة الأولية للخسائر البشرية نحو 10 ملايين شخص، بينهم نحو 7 ملايين قتيل وأكثر من 2.4 مليون مصاب.
ماذا يحدث عند تفجير قنبلة "القيصر" الهيدروجينية؟
سيصل الإشعاع النووي إلى نحو 153 كيلومترا مربعا ويكون قاتل لمن يتعرض له خلال شهر.
ستغطي كرة النار الناتجة عن الانفجار مساحة 197 كيلومترا مربعا وينتج عنها حرارة تؤدي إلى تبخر كل شيء.
ستتعرض مساحة قدرها 321 كيلومترا مربعا لتأثير الانفجار الذي ينتج عنه ضغط يكافئ 20 ضعف الضغط الجوي وينتج عن ذلك انهيار المباني والمنشآت.
يلي ذلك منطقة مساحتها 1420 كليومترا مربعا تتعرض لضغط جوي يكافئ 5 أضعاف الضغط الجوي العادي ويكون ذلك مصحوبا باندلاع حرائق واسعة وتلف في المباني من المستوى المتوسط.
تتعرض مناطق مساحتها تزيد عن 9 آلاف كيلومترا مربعا إلى تأثير أقل للانفجار ينتج عنه تلف في المباني لكن بصورة أقل.
يتعرض سكان مناطق تتجاوز مساحتها 12 كيلومترا مربعا إلى حروق من الدرجة الثالثة.
ويقول الموقع إن الخسائر البشرية والمادية السابقة تحدث عندما تنفجر القنبلة على سطح الأرض، بينما تكون أقل تأثيرا إذا انفجرت في الهواء قبل اصطدامها بالأرض.
وبحسب إحصائيات الموقع، فإن تفجير 3 قنابل نووية من طراز "القيصر" في المدن الثلاث في وقت واحد ينتج عنه مقتل وإصابة نحو 24 مليون شخص، إضافة إلى خسائر مادية هائلة تجعل مراكز اتخاذ القرار في الدول الثلاث خارج الخدمة.
© Sputnikمقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022
مقارنة بين السلاح النووي الروسي والأمريكي في 2022
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