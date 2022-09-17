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ملك الأردن يغادر البلاد في زيارة إلى لندن ونيويورك
ملك الأردن يغادر البلاد في زيارة إلى لندن ونيويورك
غادر ملك الأردن عبد الله الثاني بلاده، اليوم السبت، في زيارة تشمل العاصمة البريطانية لندن، ومدينة نيويورك الأمريكية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T15:21+0000
2022-09-17T15:21+0000
أخبار الأردن
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ففي لندن، من المقرر أن يشارك الملك في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستقام بعد غد الإثنين، وفق قناة "المملكة" الرسمية.وسيغادر عبد الله الثاني العاصمة البريطانية يوم الثلاثاء متوجها إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 والتي تبدأ في العشرين من هذا الشهر، ويلقي خطابا هناك.وفي نيويورك، سيعقد ملك الأردن "عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة، لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز شراكة الأردن مع بلدانهم في مختلف المجالات"، وفق القناة.
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أخبار الأردن, منظمة الأمم المتحدة
أخبار الأردن, منظمة الأمم المتحدة

ملك الأردن يغادر البلاد في زيارة إلى لندن ونيويورك

15:21 GMT 17.09.2022
© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AP Photo / Yousef Allan
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غادر ملك الأردن عبد الله الثاني بلاده، اليوم السبت، في زيارة تشمل العاصمة البريطانية لندن، ومدينة نيويورك الأمريكية.
ففي لندن، من المقرر أن يشارك الملك في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستقام بعد غد الإثنين، وفق قناة "المملكة" الرسمية.
وسيغادر عبد الله الثاني العاصمة البريطانية يوم الثلاثاء متوجها إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 والتي تبدأ في العشرين من هذا الشهر، ويلقي خطابا هناك.
وفي نيويورك، سيعقد ملك الأردن "عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة، لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز شراكة الأردن مع بلدانهم في مختلف المجالات"، وفق القناة.
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