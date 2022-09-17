https://sputnikarabic.ae/20220917/ملك-الأردن-يغادر-البلاد-في-زيارة-إلى-لندن-ونيويورك-1067873648.html
ملك الأردن يغادر البلاد في زيارة إلى لندن ونيويورك
ملك الأردن يغادر البلاد في زيارة إلى لندن ونيويورك
غادر ملك الأردن عبد الله الثاني بلاده، اليوم السبت، في زيارة تشمل العاصمة البريطانية لندن، ومدينة نيويورك الأمريكية. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T15:21+0000
2022-09-17T15:21+0000
2022-09-17T15:21+0000
أخبار الأردن
منظمة الأمم المتحدة
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ففي لندن، من المقرر أن يشارك الملك في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستقام بعد غد الإثنين، وفق قناة "المملكة" الرسمية.وسيغادر عبد الله الثاني العاصمة البريطانية يوم الثلاثاء متوجها إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 والتي تبدأ في العشرين من هذا الشهر، ويلقي خطابا هناك.وفي نيويورك، سيعقد ملك الأردن "عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة، لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز شراكة الأردن مع بلدانهم في مختلف المجالات"، وفق القناة.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, منظمة الأمم المتحدة
أخبار الأردن, منظمة الأمم المتحدة
ملك الأردن يغادر البلاد في زيارة إلى لندن ونيويورك
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غادر ملك الأردن عبد الله الثاني بلاده، اليوم السبت، في زيارة تشمل العاصمة البريطانية لندن، ومدينة نيويورك الأمريكية.
ففي لندن، من المقرر أن يشارك الملك في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستقام بعد غد الإثنين، وفق قناة
"المملكة" الرسمية.
وسيغادر عبد الله الثاني العاصمة البريطانية يوم الثلاثاء متوجها إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
في دورتها الـ 77 والتي تبدأ في العشرين من هذا الشهر، ويلقي خطابا هناك.
وفي نيويورك، سيعقد ملك الأردن "عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة، لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز شراكة الأردن مع بلدانهم في مختلف المجالات"، وفق القناة.