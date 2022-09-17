https://sputnikarabic.ae/20220917/نائب-الرئيس-الصيني-يحضر-جنازة-الملكة-إليزابيث-1067862328.html

نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة إليزابيث

نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة إليزابيث

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم السبت، أن نائب الرئيس الصيني، شي ‏جين بينغ، سيحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك بدعوة من... 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T10:57+0000

2022-09-17T10:57+0000

2022-09-17T10:57+0000

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وسيحضر نائب الرئيس الصيني، وانغ قيشان، جنازة ملكة بريطانيا، المقامة يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، في وستمنستر آبي في العاصمة البريطانية لندن، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر، بعد 70 عاما على الجلوس على العرش البريطاني.وفي 9 سبتمبر، أرسل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، برقية تعزية إلى العاهل البريطاني الجديد، الملك تشارلز الثالث، في وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.وقال شي في رسالته إن "الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا حكما في تاريخ بريطانيا، حازت على إشادة واسعة، وأنها كانت أول ملك بريطاني يزور الصين، وأن وفاتها خسارة كبيرة للشعب البريطاني".وفي 12 سبتمبر، زار نائب الرئيس، وانغ قيشان، السفارة البريطانية في الصين لتقديم التعازي في وفاة الملكة.وأعرب وانغ خلال زيارته عن أمله في أن "يتخذ الجانب البريطاني منظورا استراتيجيا طويل الأجل، وأن يعمل مع الجانب الصيني لتعزيز الحوار والتبادلات، ودفع التعاون المتبادل المنفعة، ومواجهة التحديات بشكل مشترك، من أجل ضمان التنمية المستدامة للعلاقات الثنائية".وأفادت بعض وسائل الإعلام البريطانية، أمس الجمعة، أن وفدا صينيا مُنع من الوصول إلى مبنى البرلمان البريطاني لتقديم احترام للملكة لأنها ترقد في قاعة وستمنستر، لكن ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في نفس اليوم بالإشارة إلى أن "الوفود الأجنبية تحضر الفعالية بدعوة من الجانب البريطاني، لإظهار الاحترام للملكة الراحلة والأهمية التي يعلقونها على المملكة المتحدة".وتابعت: "بصفته المضيف، فإن الجانب البريطاني من المؤكد أنه على دراية بالبروتوكولات الدبلوماسية والطرق المناسبة لاستقبال الضيوف".

https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الصينية-إليزابيث-الثانية-كانت-أول-ملكة-بريطانية-تزور-بلادنا-1067525292.html

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