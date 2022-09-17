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https://sputnikarabic.ae/20220917/نصرالله-يعلق-على-إعلان-حركة-حماس-استئناف-علاقتها-مع-سوريا-1067856575.html
نصرالله يعلق على إعلان حركة "حماس" استئناف علاقتها مع سوريا
نصرالله يعلق على إعلان حركة "حماس" استئناف علاقتها مع سوريا
علق الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، على إعلان حركة "حماس" الفلسطينية أخيرا استئناف علاقاتها مع سوريا بعد نحو 10 أعوام من توتر... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T08:48+0000
2022-09-17T08:48+0000
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وقال نصر الله، في كلمة بثتها قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله"، إن "البيان الأخير لحماس حول إعادة العلاقات مع سوريا موقف متقدم جدا". وأضاف: "سوريا التي يجب أن تعزز العلاقات معها من قبل الجميع هي التي كانت دائما السند الحقيقي لفلسطين والقدس".وتابع: "ما نريده اليوم في منطقتنا أن تتوحد كل قوى المقاومة".وكانت حركة "حماس" الفلسطينية قد أصدرت بيانا، في وقت سابق، أكدت فيه عزمها على بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا.وقالت "حماس"، في بيانها، إن "سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن، ما يستوجب الوقوف معها في ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم".ودانت الحركة بشدة العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان.وأعربت "حماس" عن "تقديرها لسوريا قيادة وشعبا، ولدورها في "الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".وأضافت أنها تتطلع لاستعادة سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وتدعم كل الجهود من أجل استقرارها وازدهارها وتقدمها"، مؤكدة رفضها لأي مساس بوحدة سوريا.وأشارت إلى أنها "ستمضي في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا".يذكر أن العلاقات بين حماس وسوريا كانت شبه مجمدة منذ عام 2012، إثر اندلاع الثورة السورية ومغادرة قيادات الحركة العاصمة السورية دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20220916/بعد-10-سنوات-من-المقاطعة-لماذا-قررت-حركة-حماس-إعادة-علاقاتها-مع-سوريا-1067841461.html
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أخبار حزب الله, أخبار سوريا اليوم, حركة حماس, العالم العربي
أخبار حزب الله, أخبار سوريا اليوم, حركة حماس, العالم العربي

نصرالله يعلق على إعلان حركة "حماس" استئناف علاقتها مع سوريا

08:48 GMT 17.09.2022
© AFP 2022 / -الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022 / -
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علق الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، على إعلان حركة "حماس" الفلسطينية أخيرا استئناف علاقاتها مع سوريا بعد نحو 10 أعوام من توتر العلاقات بين الجانبين.
وقال نصر الله، في كلمة بثتها قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله"، إن "البيان الأخير لحماس حول إعادة العلاقات مع سوريا موقف متقدم جدا".

وأضاف: "سوريا التي يجب أن تعزز العلاقات معها من قبل الجميع هي التي كانت دائما السند الحقيقي لفلسطين والقدس".
وتابع: "ما نريده اليوم في منطقتنا أن تتوحد كل قوى المقاومة".
وكانت حركة "حماس" الفلسطينية قد أصدرت بيانا، في وقت سابق، أكدت فيه عزمها على بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا.
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
بعد 10 سنوات من المقاطعة... لماذا قررت حركة "حماس" إعادة علاقاتها مع سوريا؟
أمس, 16:33 GMT
وقالت "حماس"، في بيانها، إن "سوريا احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن، ما يستوجب الوقوف معها في ظل ما تتعرض له من عدوان غاشم".
ودانت الحركة بشدة العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا، مؤكدة وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان.
وأعربت "حماس" عن "تقديرها لسوريا قيادة وشعبا، ولدورها في "الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
وأضافت أنها تتطلع لاستعادة سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وتدعم كل الجهود من أجل استقرارها وازدهارها وتقدمها"، مؤكدة رفضها لأي مساس بوحدة سوريا.
وأشارت إلى أنها "ستمضي في بناء وتطوير علاقات راسخة مع سوريا".
يذكر أن العلاقات بين حماس وسوريا كانت شبه مجمدة منذ عام 2012، إثر اندلاع الثورة السورية ومغادرة قيادات الحركة العاصمة السورية دمشق.
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