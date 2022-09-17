عربي
https://sputnikarabic.ae/20220917/نصر-الله-يعلق-على-الأحداث-الأخيرة-بمهاجمة-مودعين-لبنوك-في-لبنان-1067862172.html
نصر الله يعلق على الأحداث الأخيرة بمهاجمة مودعين لبنوك في لبنان
نصر الله يعلق على الأحداث الأخيرة بمهاجمة مودعين لبنوك في لبنان
علق الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، اليوم السبت، على الأحداث الأخيرة بمهاجمة مودعين لبنوك في لبنان. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T10:56+0000
2022-09-17T10:56+0000
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101348/19/1013481926_0:0:2442:1373_1920x0_80_0_0_0a007dd598ce2e1fe422aa804662b9ec.jpg
وشدد نصرالله، في كلمة له، على "ضرورة إنشاء خليّة أزمة حقيقيّة لإيجاد حلول حقيقيّة لهذه المسألة"، مؤكدا أن المعالجة الأمنيّة فقط لا تكفي".وأضاف: "أيّاً تكن الصعوبات التي تحيط بنا يجب أن يكون أملنا بالله عظيما جداً، ويجب أن نعمل ونواجه ولا يجوز أن نستسلم ولن يكون أمامنا إلّا النصر إن شاء الله".ووقعت، في الآونة الأخيرة، سلسلة اقتحامات لبنوك في مختلف أنحاء لبنان، فيما أعلنت جمعية المصارف أنها قررت إقفال جميع البنوك في البلاد، لمدة 3 أيام، بدءاً من الاثنين المقبل.ويعاني النظام المصرفي اللبناني، منذ عام 2019، من أزمة بسبب نقص العملة الأجنبية، وترفض البنوك منح المواطنين أموالاً من ودائعهم بالعملة الصعبة. بدلاً من ذلك، يُعرض على الناس استلام أموالهم بالليرة اللبنانية بسعر صرف أقل بكثير مما هو موجود في "السوق السوداء".
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101348/19/1013481926_0:0:2212:1659_1920x0_80_0_0_0d6d13b8d5f95ed1b2c5e1652362d0a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار حزب الله
أخبار لبنان, أخبار حزب الله

نصر الله يعلق على الأحداث الأخيرة بمهاجمة مودعين لبنوك في لبنان

10:56 GMT 17.09.2022
© AFP 2022حسن نصر الله
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
علق الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، اليوم السبت، على الأحداث الأخيرة بمهاجمة مودعين لبنوك في لبنان.
وشدد نصرالله، في كلمة له، على "ضرورة إنشاء خليّة أزمة حقيقيّة لإيجاد حلول حقيقيّة لهذه المسألة"، مؤكدا أن المعالجة الأمنيّة فقط لا تكفي".
وأضاف: "أيّاً تكن الصعوبات التي تحيط بنا يجب أن يكون أملنا بالله عظيما جداً، ويجب أن نعمل ونواجه ولا يجوز أن نستسلم ولن يكون أمامنا إلّا النصر إن شاء الله".
ووقعت، في الآونة الأخيرة، سلسلة اقتحامات لبنوك في مختلف أنحاء لبنان، فيما أعلنت جمعية المصارف أنها قررت إقفال جميع البنوك في البلاد، لمدة 3 أيام، بدءاً من الاثنين المقبل.
ويعاني النظام المصرفي اللبناني، منذ عام 2019، من أزمة بسبب نقص العملة الأجنبية، وترفض البنوك منح المواطنين أموالاً من ودائعهم بالعملة الصعبة. بدلاً من ذلك، يُعرض على الناس استلام أموالهم بالليرة اللبنانية بسعر صرف أقل بكثير مما هو موجود في "السوق السوداء".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала