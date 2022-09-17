https://sputnikarabic.ae/20220917/نصر-الله-يعلق-على-الأحداث-الأخيرة-بمهاجمة-مودعين-لبنوك-في-لبنان-1067862172.html
نصر الله يعلق على الأحداث الأخيرة بمهاجمة مودعين لبنوك في لبنان
نصر الله يعلق على الأحداث الأخيرة بمهاجمة مودعين لبنوك في لبنان
علق الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، اليوم السبت، على الأحداث الأخيرة بمهاجمة مودعين لبنوك في لبنان. 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T10:56+0000
2022-09-17T10:56+0000
2022-09-17T10:56+0000
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
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وشدد نصرالله، في كلمة له، على "ضرورة إنشاء خليّة أزمة حقيقيّة لإيجاد حلول حقيقيّة لهذه المسألة"، مؤكدا أن المعالجة الأمنيّة فقط لا تكفي".وأضاف: "أيّاً تكن الصعوبات التي تحيط بنا يجب أن يكون أملنا بالله عظيما جداً، ويجب أن نعمل ونواجه ولا يجوز أن نستسلم ولن يكون أمامنا إلّا النصر إن شاء الله".ووقعت، في الآونة الأخيرة، سلسلة اقتحامات لبنوك في مختلف أنحاء لبنان، فيما أعلنت جمعية المصارف أنها قررت إقفال جميع البنوك في البلاد، لمدة 3 أيام، بدءاً من الاثنين المقبل.ويعاني النظام المصرفي اللبناني، منذ عام 2019، من أزمة بسبب نقص العملة الأجنبية، وترفض البنوك منح المواطنين أموالاً من ودائعهم بالعملة الصعبة. بدلاً من ذلك، يُعرض على الناس استلام أموالهم بالليرة اللبنانية بسعر صرف أقل بكثير مما هو موجود في "السوق السوداء".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار حزب الله
أخبار لبنان, أخبار حزب الله
نصر الله يعلق على الأحداث الأخيرة بمهاجمة مودعين لبنوك في لبنان
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علق الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، اليوم السبت، على الأحداث الأخيرة بمهاجمة مودعين لبنوك في لبنان.
وشدد نصرالله، في كلمة له، على "ضرورة إنشاء خليّة أزمة حقيقيّة لإيجاد حلول حقيقيّة لهذه المسألة"، مؤكدا أن المعالجة الأمنيّة فقط لا تكفي".
وأضاف: "أيّاً تكن الصعوبات التي تحيط بنا يجب أن يكون أملنا بالله عظيما جداً، ويجب أن نعمل ونواجه ولا يجوز أن نستسلم ولن يكون أمامنا إلّا النصر إن شاء الله".
ووقعت، في الآونة الأخيرة، سلسلة اقتحامات
لبنوك في مختلف أنحاء لبنان، فيما أعلنت جمعية المصارف أنها قررت إقفال جميع البنوك
في البلاد، لمدة 3 أيام، بدءاً من الاثنين المقبل.
ويعاني النظام المصرفي اللبناني، منذ عام 2019، من أزمة بسبب نقص العملة الأجنبية، وترفض البنوك منح المواطنين أموالاً من ودائعهم بالعملة الصعبة. بدلاً من ذلك، يُعرض على الناس استلام أموالهم بالليرة اللبنانية بسعر صرف أقل بكثير مما هو موجود في "السوق السوداء".