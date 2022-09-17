https://sputnikarabic.ae/20220917/هيئة-قناة-السويس-المصرية-تقرر-زيادة-رسوم-عبور-السفن-بنسبة-15-اعتبارا-من-عام-2023-1067867085.html
هيئة قناة السويس المصرية تقرر زيادة رسوم عبور السفن بنسبة 15% اعتبارا من عام 2023
هيئة قناة السويس المصرية تقرر زيادة رسوم عبور السفن بنسبة 15% اعتبارا من عام 2023
أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم السبت، زيادة "رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام المقبل 2023". 17.09.2022, سبوتنيك عربي
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حسب وسائل إعلام مصرية، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، "زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%".وأوضح أن "قرار الزيادة المُقررة سيبدأ تطبيقه بداية من شهر يناير (كانون الثاني) مطلع العام المقبل"، مؤكدا حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة.وأضاف رئيس الهيئة أن "القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم".وأشار إلى "تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوى الـ90 دولار للبرميل، وارتفاع متوسط اسعار الغاز الطبيعى المسال أعلى من مستوى 30 دولار/مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى".وكشف الفريق أسامة ربيع عن "ما تحمله زيادة رسوم عبور السفن من ضرورة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد عن 8% مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة".
https://sputnikarabic.ae/20220908/مصر-إيرادات-قناة-السويس-تقفز-32-في-أغسطس-وتصل-إلى-745-مليون-دولار-1067480873.html
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هيئة قناة السويس المصرية تقرر زيادة رسوم عبور السفن بنسبة 15% اعتبارا من عام 2023
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أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم السبت، زيادة "رسوم عبور السفن للقناة المُقرر تطبيقها خلال العام المقبل 2023".
حسب وسائل إعلام مصرية
، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، "زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%".
وأوضح أن "قرار الزيادة المُقررة سيبدأ تطبيقه بداية من شهر يناير (كانون الثاني) مطلع العام المقبل"، مؤكدا حرص الهيئة على تطبيق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة للهيئة وعملائها، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها المختلفة.
وأضاف رئيس الهيئة أن "القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترصد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم".
وأشار إلى "تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على معادلة حساب الرسوم حيث يؤدي استمرار ارتفاع أسعار البترول الخام فوق مستوى الـ90 دولار للبرميل، وارتفاع متوسط اسعار الغاز الطبيعى المسال أعلى من مستوى 30 دولار/مليون وحدة حرارية إلى ارتفاع متوسط سعر وقود السفن وبالتالي زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس بالمقارنة بالطرق البديلة الأخرى".
وكشف الفريق أسامة ربيع عن "ما تحمله زيادة رسوم عبور السفن من ضرورة في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية الحالية إلى ما يزيد عن 8% مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة".