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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220918/إعلام-كييف-ستدفع-مقابل-المساعدات-العسكرية-الغربية-جزءا-من-أراضيها-1067888663.html
إعلام: كييف ستدفع مقابل المساعدات العسكرية الغربية جزءا من أراضيها
إعلام: كييف ستدفع مقابل المساعدات العسكرية الغربية جزءا من أراضيها
كشفت وسائل إعلام أوروبية أن النظام الأوكراني يحصل على المساعدات العسكرية من الدول الغربية مقابل أراضي محددة في أوكرانيا. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T05:57+0000
2022-09-18T05:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونشرت مجلة "ريبيليون" الإسبانية مقالا للكاتب بابلو ليال قال فيه إن "نظام كييف وافق على المساعدة الغربية بموجب عقد إيجار يهدد سيادتها وقد تضطر إلى دفع ثمنها مع أراضيها، مما يضعها تحت تصرف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".وأشار الكاتب إلى أن تغطية الديون الضخمة الباهظة ستكون من خلال توفير أراضي أوكرانية للقوات الأمريكية وقوات الناتو لبناء عشرات القواعد العسكرية فيها، كما كان بالفعل في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية عبر تأجيرها في ظروف غير مواتية للغاية ".وصرح ليل أن كييف تحفر لنفسها وتخاطر بالمستقبل من خلال اتخاذ قرار بالخضوع للدول الغربية، مضيفا إلى أن الولايات المتحدة ودول الناتو تفرض باستمرار أسلحة على أوكرانيا لإجبارها على صيانتها وتحديثها في المستقبل، وبالتالي تسحب الأموال من ميزانيتها لصالح مجمعها الصناعي العسكري.وخلص الكاتب بالقول إلى أن "كييف ستصبح الغطاء الرئيسي لواشنطن في أوروبا وأداة لتعزيز مصالح جماعات الضغط الأمريكية في قطاعي الطاقة والصناعة العسكرية".
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العالم
العالم

إعلام: كييف ستدفع مقابل المساعدات العسكرية الغربية جزءا من أراضيها

05:57 GMT 18.09.2022
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraineمكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف
مكتب الرئاسة الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Photo / Facebook account of Office of the President of Ukraine
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كشفت وسائل إعلام أوروبية أن النظام الأوكراني يحصل على المساعدات العسكرية من الدول الغربية مقابل أراضي محددة في أوكرانيا.
ونشرت مجلة "ريبيليون" الإسبانية مقالا للكاتب بابلو ليال قال فيه إن "نظام كييف وافق على المساعدة الغربية بموجب عقد إيجار يهدد سيادتها وقد تضطر إلى دفع ثمنها مع أراضيها، مما يضعها تحت تصرف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
وأشار الكاتب إلى أن تغطية الديون الضخمة الباهظة ستكون من خلال توفير أراضي أوكرانية للقوات الأمريكية وقوات الناتو لبناء عشرات القواعد العسكرية فيها، كما كان بالفعل في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية عبر تأجيرها في ظروف غير مواتية للغاية ".
وصرح ليل أن كييف تحفر لنفسها وتخاطر بالمستقبل من خلال اتخاذ قرار بالخضوع للدول الغربية، مضيفا إلى أن الولايات المتحدة ودول الناتو تفرض باستمرار أسلحة على أوكرانيا لإجبارها على صيانتها وتحديثها في المستقبل، وبالتالي تسحب الأموال من ميزانيتها لصالح مجمعها الصناعي العسكري.
وخلص الكاتب بالقول إلى أن "كييف ستصبح الغطاء الرئيسي لواشنطن في أوروبا وأداة لتعزيز مصالح جماعات الضغط الأمريكية في قطاعي الطاقة والصناعة العسكرية".
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