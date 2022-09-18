https://sputnikarabic.ae/20220918/الناتو-يعترف-بمخططاته-بشأن-روسيا-إسرائيل-وأمريكا-تخترقان-سوريا-من-لبنان-والعراق-1067903160.html
الناتو يعترف بمخططاته بشأن روسيا... إسرائيل وأمريكا تخترقان سوريا من لبنان والعراق
الناتو يعترف بمخططاته بشأن روسيا... إسرائيل وأمريكا تخترقان سوريا من لبنان والعراق
اعترف حلف شمال الأطلسي رسميا بأنه بدأ التخطيط لتوسيع وجوده بالقرب من الحدود مع روسيا منذ سنوات عدة. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T13:54+0000
2022-09-18T13:54+0000
2022-09-18T13:54+0000
راديو
عالم سبوتنيك
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الناتو يعترف بمخططاته لروسيا.. إسرائيل وأمريكا تخترقان سوريا من لبنان والعراق
وقال رئيس اللجنة العسكرية للتحالف الأدميرال الهولندي روب باور، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء أركان الناتو في العاصمة الإستونية تالين، إنه من المخطط نشر مجموعات قتالية على مستوى الألوية في البلدان المتاخمة لروسيا، مشيرا إلى تحولها لتشكيلات أكبر إذا لزم الأمر.وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، هشام جابر، إن هذا الاعتراف لم يضف جديدا، فمن المعروف أن حلف الناتو ينظر لروسيا على أنها عدو محتمل، مشيرا إلى أن هذا الكلام فقط لإعطاء الناتو مصداقية، وهو لون من الاستعراض على الطريقة الأمريكية.وأضاف أن الحرب لم تنته بعد، والمعارك قد تتطور، والغرب يتوقع أن تطور روسيا الحرب باختراق ما يقلب المعركة لصالحها، لافتا إلى أن روسيا لم تستخدم حتى الآن كل أسلحتها التقليدية، فما بالك بغير التقليدية.إسرائيل تخترق حدود سوريا ولبنان... وقوات أمريكية في العراق تتجه نحو حقول النفط في الحسكةحلق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية، بالقرب من الحدود مع سوريا، وسُمعت أصوات انفجارات داخل الأراضي السورية على الحدود الموازية لمدينة الهرمل اللبنانية، نتيجة دخول الطيران العسكري الإسرائيلي أجواء المدينة.وتمكنت قوات الدفاع الجوي السورية من تدمير صاروخين إسرائيليين و6 قذائف جوية موجهة.من جهة أخرى، اخترق الجيش الأمريكي الحدود السورية العراقية بأكثر من 100 آلية محملة بالمعدات اللوجستية والسيارات والأسلحة إلى قواعده غير الشرعية في حقول النفط السورية، داخل مدينة الحسكة.وأشار إلى أن الوضع اللبناني لا يتصل كثيرا بالعدوان الأخير لأن إسرائيل تعمل للمقاومة ألف حساب، لافتا إلى أن ما حدث في موضوع حقل كاريش خير دليل على ذلك.حركة "أنصار الله" ترفض عرضا للإفراج عن أسرى سعوديين وتتهم الحكومة بإفشال صفقة عمّانرفضت جماعة أنصار الله اليمنية مقترحا بالإفراج عن أسرى سعوديين من قوات التحالف العربي، واصفة الخطوة بأنها تجزئة للاتفاق حول الأسرى.واتهمت الجماعة الحكومة اليمنية بعرقلة جهود الأمم المتحدة لتنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بين الطرفين في مارس/ آذار الماضي، كانت تتضمن تبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، والتي كان آخرها عقد جولة مفاوضات قبل شهر في الأردن.وجدد رفض الجماعة مساعي التحالف العربي والحكومة اليمنية لإخراج أسرى من التحالف أو الحكومة وتأجيل بقية الأسرى.وأشار المرتضى إلى أن ملف الأسرى منذ بداية الهدنة الأممية شهد جمودا شبه كامل على المستويين المحلي والدولي، وأكدت الجماعة للأمم المتحدة الجهوزية لتنفيذ الاتفاق كاملاً ورفض أي انتقائية في الاتفاق.قال القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد البخيتي، إن موقف "أنصار الله" واضح في مسألة الأسرى، وهو الإفراج عن جميع الأسرى من الطرفين.واعتبر أن السعودية والإمارات غير جادتين في الضغط على الطرف الحكومي، رغم أن ذلك بوسعهما.ولفت إلى أن الجماعة قبلت بعقد صفقات جزئية، مثل الصفقة التي أبرمت في مارس هذا العام، بإطلاق سراح نحو 2300 أسير بمن فيهم الأسرى السودانيون والسعوديون، وكان ضمن هؤلاء وزير الدفاع السابق ضيحي وناصر منصور هادي، لكن السعودية لم تف بهذا الاتفاق وأصرت على إطلاق الأسرى السودانيين والسعوديين وبعض القيادات الحكومية، لكننا رفضنا هذا العرض ولدينا إصرار على إطلاق سراح كامل العدد وهو 2500 أسير.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, عالم سبوتنيك, аудио
راديو, عالم سبوتنيك, аудио
الناتو يعترف بمخططاته بشأن روسيا... إسرائيل وأمريكا تخترقان سوريا من لبنان والعراق
تابعنا عبر
اعترف حلف شمال الأطلسي رسميا بأنه بدأ التخطيط لتوسيع وجوده بالقرب من الحدود مع روسيا منذ سنوات عدة.
وقال رئيس اللجنة العسكرية للتحالف الأدميرال الهولندي روب باور، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع رؤساء أركان الناتو في العاصمة الإستونية تالين، إنه من المخطط نشر مجموعات قتالية على مستوى الألوية في البلدان المتاخمة لروسيا، مشيرا إلى تحولها لتشكيلات أكبر إذا لزم الأمر.
وأوضح أن الأعضاء ناقشوا إعادة الهيكلة العسكرية الأكثر شمولاً منذ عام 1949، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتنفيذ تلك المخططات.
وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، هشام جابر، إن هذا الاعتراف لم يضف جديدا، فمن المعروف أن حلف الناتو
ينظر لروسيا على أنها عدو محتمل، مشيرا إلى أن هذا الكلام فقط لإعطاء الناتو مصداقية، وهو لون من الاستعراض على الطريقة الأمريكية.
وأضاف أن الحرب لم تنته بعد، والمعارك قد تتطور، والغرب يتوقع أن تطور روسيا الحرب باختراق ما يقلب المعركة لصالحها، لافتا إلى أن روسيا لم تستخدم حتى الآن كل أسلحتها التقليدية، فما بالك بغير التقليدية.
إسرائيل تخترق حدود سوريا ولبنان... وقوات أمريكية في العراق تتجه نحو حقول النفط في الحسكة
حلق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية، بالقرب من الحدود مع سوريا، وسُمعت أصوات انفجارات داخل الأراضي السورية على الحدود الموازية لمدينة الهرمل اللبنانية، نتيجة دخول الطيران العسكري الإسرائيلي أجواء المدينة.
وفي الجولان قتل خمسة عسكريين سوريين بعد غارة جوية شنتها أربع مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16"، بحسب ما أعلنه المركز الروسي للمصالحة.
وتمكنت قوات الدفاع الجوي السورية من تدمير صاروخين إسرائيليين و6 قذائف جوية موجهة.
من جهة أخرى، اخترق الجيش الأمريكي الحدود السورية العراقية بأكثر من 100 آلية محملة بالمعدات اللوجستية والسيارات والأسلحة إلى قواعده غير الشرعية في حقول النفط السورية، داخل مدينة الحسكة.
قال الخبير العسكري والاستراتيجي، أمين حطيط، إن أهداف إسرائيل من وراء العدوان الأخير هو إيصال رسالة بأن الحرب لم تنته بعد وأن سوريا لا تستطيع أن تستثمر إنجازها وانتصارها وتعود لحياتها الطبيعية، مشيرا إلى أن هناك أهداف إسرائيلية داخلية تتعلق بموقف لابيد الانتخابي والحزبي.
وأشار إلى أن الوضع اللبناني لا يتصل كثيرا بالعدوان الأخير لأن إسرائيل تعمل للمقاومة ألف حساب، لافتا إلى أن ما حدث في موضوع حقل كاريش خير دليل على ذلك.
حركة "أنصار الله" ترفض عرضا للإفراج عن أسرى سعوديين وتتهم الحكومة بإفشال صفقة عمّان
رفضت جماعة أنصار الله اليمنية
مقترحا بالإفراج عن أسرى سعوديين من قوات التحالف العربي، واصفة الخطوة بأنها تجزئة للاتفاق حول الأسرى.
واتهمت الجماعة الحكومة اليمنية بعرقلة جهود الأمم المتحدة لتنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بين الطرفين في مارس/ آذار الماضي، كانت تتضمن تبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، والتي كان آخرها عقد جولة مفاوضات قبل شهر في الأردن.
وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى في الجماعة، عبد القادر المرتضى، إن الحكومة جمدت كل الاتفاقات لتبادل الأسرى والتي تم التوافق عليها محليا.
وجدد رفض الجماعة مساعي التحالف العربي والحكومة اليمنية لإخراج أسرى من التحالف أو الحكومة وتأجيل بقية الأسرى.
وأشار المرتضى إلى أن ملف الأسرى منذ بداية الهدنة الأممية شهد جمودا شبه كامل على المستويين المحلي والدولي، وأكدت الجماعة للأمم المتحدة الجهوزية لتنفيذ الاتفاق كاملاً ورفض أي انتقائية في الاتفاق.
قال القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد البخيتي، إن موقف "أنصار الله" واضح في مسألة الأسرى، وهو الإفراج عن جميع الأسرى من الطرفين.
وأشار إلى أن الطرف الآخر لم يقبل بهذا المبدأ نتيجة تعدد التدخلات من جهات خارجية.
واعتبر أن السعودية والإمارات غير جادتين في الضغط على الطرف الحكومي، رغم أن ذلك بوسعهما.
ولفت إلى أن الجماعة قبلت بعقد صفقات جزئية، مثل الصفقة التي أبرمت في مارس هذا العام، بإطلاق سراح نحو 2300 أسير بمن فيهم الأسرى السودانيون والسعوديون، وكان ضمن هؤلاء وزير الدفاع السابق ضيحي وناصر منصور هادي، لكن السعودية لم تف بهذا الاتفاق وأصرت على إطلاق الأسرى السودانيين والسعوديين وبعض القيادات الحكومية، لكننا رفضنا هذا العرض ولدينا إصرار على إطلاق سراح كامل العدد وهو 2500 أسير.