https://sputnikarabic.ae/20220918/تركيا-تعلن-تحييد-7-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-1067891807.html
تركيا تعلن تحييد 7 عناصر من حزب العمال الكردستاني
تركيا تعلن تحييد 7 عناصر من حزب العمال الكردستاني
أعلنت السلطات التركية، تحييد 7 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في شمال العراق. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T08:44+0000
2022-09-18T08:44+0000
2022-09-18T08:44+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول".وقالت الوزارة إنه تم تحييد 7 عناصر من التنظيم الذي تصنفه أنقرة إرهابيا بعد تحديد مواقعهم، في إطار عمليات "المخلب - القفل" و"المخلب - النمر" المتواصلة بالعراق.وأضاف بيان وزارة الدفاع أن "المصير المحتوم للإرهابيين واضح"، مؤكدا أن عمليات مكافحة الإرهاب سوف تتواصل دون هوادة.وكانت أنقرة قد أطلقت، في نيسان/أبريل الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في تموز/يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220918/تركيا-تعلن-تحييد-إرهابيين-في-ولاية-هكاري-1067890415.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن تحييد 7 عناصر من حزب العمال الكردستاني
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أعلنت السلطات التركية، تحييد 7 عناصر من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في شمال العراق.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقالت الوزارة إنه تم تحييد 7 عناصر من التنظيم الذي تصنفه أنقرة إرهابيا بعد تحديد مواقعهم، في إطار عمليات "المخلب - القفل" و"المخلب - النمر" المتواصلة بالعراق.
وأضاف بيان وزارة الدفاع أن "المصير المحتوم للإرهابيين واضح"، مؤكدا أن عمليات مكافحة الإرهاب
سوف تتواصل دون هوادة.
وكانت أنقرة قد أطلقت، في نيسان/أبريل الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.
وتقدم العراق، في تموز/يوليو الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.