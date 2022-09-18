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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220918/سلطات-خيرسون-تعلن-تصفية-مجموعة-من-المخربين-التابعين-للمخابرات-الأوكرانية--1067888498.html
سلطات خيرسون تعلن تصفية مجموعة من المخربين التابعين للمخابرات الأوكرانية
سلطات خيرسون تعلن تصفية مجموعة من المخربين التابعين للمخابرات الأوكرانية
أفادت سلطات منطقة خيرسون، مساء أمس السبت، عن تصفية مجموعة من المخربين تابعة للمخابرات الأوكرانية من قبل الجيش الروسي. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T05:05+0000
2022-09-18T05:05+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
العالم
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وذكرت مصادر نفلا عن سلطات الطوارئ في خيرسون أنه "تمت تصفية مجموعة من المخربين الأوكران بالإضافة إلى بعض جيوب المقاومة التي تم تحييدها أيضا".وأشارت المصادر إلى أن العملية الأمنية تكللت بالنجاح حيث لم يصب أحد خلال العملية الأمنية وتصفية المجموعة المسلحة.وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك منطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
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العالم

سلطات خيرسون تعلن تصفية مجموعة من المخربين التابعين للمخابرات الأوكرانية

05:05 GMT 18.09.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمدينة خيرسون
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أفادت سلطات منطقة خيرسون، مساء أمس السبت، عن تصفية مجموعة من المخربين تابعة للمخابرات الأوكرانية من قبل الجيش الروسي.
وذكرت مصادر نفلا عن سلطات الطوارئ في خيرسون أنه "تمت تصفية مجموعة من المخربين الأوكران بالإضافة إلى بعض جيوب المقاومة التي تم تحييدها أيضا".
وأشارت المصادر إلى أن العملية الأمنية تكللت بالنجاح حيث لم يصب أحد خلال العملية الأمنية وتصفية المجموعة المسلحة.
وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك منطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.
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