عربي
https://sputnikarabic.ae/20220918/مع-اقتراب-الإعصار-نانمادول-آلاف-اليابانيين-يحتمون-بمراكز-إيواء-1067891408.html
مع اقتراب الإعصار "نانمادول".. آلاف اليابانيين يحتمون بمراكز إيواء
مع اقتراب الإعصار "نانمادول".. آلاف اليابانيين يحتمون بمراكز إيواء
لجأ آلاف الأشخاص إلى مراكز إيواء في جنوب غرب اليابان اليوم الأحد، مع اقتراب وصول الإعصار "نانمادول" الذي أجبر السلطات على إصدار أوامر إخلاء لملايين السكان. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T08:39+0000
2022-09-18T08:39+0000
أخبار الأعاصير
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1067420183_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_c5d6e8d677ced020c45fee81653b1a40.jpg
وفي وقت سابق، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية "تحذيرا خاصا" لمنطقة كاغوشيما في جنوب جزيرة كيوشو.ولا يصدر هذا التحذير إلا عندما تتوقع الهيئة ظروفا مناخية تشهدها البلاد مرة خلال عقود، بحسب "فرانس برس".وأعلنت هيئة المرافق المحلية والنقل انقطاع التيار الكهربائي صباح اليوم عن 25680 منزل في ناحية ميازاكي في كاغوشيما.كما توقفت خدمات القطارات والرحلات الجوية والعبّارات على أن تعود للعمل بعد انحسار العاصفة.وفي الإطار ذاته، حذرت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان من أن المنطقة قد تتعرض لمخاطر "غير مسبوقة" بسبب الرياح والأمطار.ويوم السبت، دعا رئيس وحدة توقعات الطقس في الوكالة ريوتا كورورا إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر، مشيرا إلى أن الإعصار المرتقب "خطير جدّا".ويعتبر الموسم الحالي هو موسم هبوب الأعاصير في اليابان التي تتعرض لنحو 20 عاصفة مشابهة سنويا، إضافة إلى أمطار غزيرة تتسبب بانهيارات أرضية أو فيضانات.
https://sputnikarabic.ae/20220917/اليابان-تصدر-تحذيرا-خاصا-بشأن-الإعصار-في-منطقة-كيوشو-1067856968.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1067420183_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_16090d9d56974263b55f4ee46abbdcda.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأعاصير
أخبار الأعاصير

مع اقتراب الإعصار "نانمادول".. آلاف اليابانيين يحتمون بمراكز إيواء

08:39 GMT 18.09.2022
© AFP 2022 / Anthony Wallace تداعيات إعصار هينامنور في بوسان، كوريا الجنوبية 6 سبتمبر 2022
 تداعيات إعصار هينامنور في بوسان، كوريا الجنوبية 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
© AFP 2022 / Anthony Wallace
تابعنا عبرTelegram
لجأ آلاف الأشخاص إلى مراكز إيواء في جنوب غرب اليابان اليوم الأحد، مع اقتراب وصول الإعصار "نانمادول" الذي أجبر السلطات على إصدار أوامر إخلاء لملايين السكان.
وفي وقت سابق، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية "تحذيرا خاصا" لمنطقة كاغوشيما في جنوب جزيرة كيوشو.
إعصار قوي يضرب ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
اليابان تصدر تحذيرا خاصا بشأن الإعصار في منطقة كيوشو
أمس, 08:55 GMT
ولا يصدر هذا التحذير إلا عندما تتوقع الهيئة ظروفا مناخية تشهدها البلاد مرة خلال عقود، بحسب "فرانس برس".
وأعلنت هيئة المرافق المحلية والنقل انقطاع التيار الكهربائي صباح اليوم عن 25680 منزل في ناحية ميازاكي في كاغوشيما.
كما توقفت خدمات القطارات والرحلات الجوية والعبّارات على أن تعود للعمل بعد انحسار العاصفة.
وفي الإطار ذاته، حذرت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان من أن المنطقة قد تتعرض لمخاطر "غير مسبوقة" بسبب الرياح والأمطار.
ويوم السبت، دعا رئيس وحدة توقعات الطقس في الوكالة ريوتا كورورا إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر، مشيرا إلى أن الإعصار المرتقب "خطير جدّا".
ويعتبر الموسم الحالي هو موسم هبوب الأعاصير في اليابان التي تتعرض لنحو 20 عاصفة مشابهة سنويا، إضافة إلى أمطار غزيرة تتسبب بانهيارات أرضية أو فيضانات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала