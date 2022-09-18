https://sputnikarabic.ae/20220918/وزارة-خارجية-قرغيزيا-الإجراءات-الطاجيكية-قد-تؤدي-لصراع-وزعزعة-استقرار-منطقة-آسيا-الوسطى-1067907447.html
وزارة خارجية قرغيزيا: الإجراءات الطاجيكية قد تؤدي لصراع وزعزعة استقرار منطقة آسيا الوسطى
وزارة خارجية قرغيزيا: الإجراءات الطاجيكية قد تؤدي لصراع وزعزعة استقرار منطقة آسيا الوسطى
اعتبرت وزارة خارجية قرغيزيا أن الإجراءات التي اتخذتها طاجيكستان يمكن أن تؤدي إلى صراع وزعزعة استقرار في منطقة آسيا الوسطى، في أعقاب التوتر الحدودي بين البلدين. 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T15:57+0000
2022-09-18T15:57+0000
2022-09-18T15:57+0000
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بيشكك- سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية القرغيزية، في بيان اليوم الأحد، إن "تصرفات الجانب الطاجيكي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع صراع واسع النطاق بين الدول، وكذلك إلى زعزعة استقرار الوضع في منطقة آسيا الوسطى ككل".وأكدت وزارة الخارجية القرغيزية أن "الأحداث التي وقعت في الفترة من 14 إلى 17 أيلول/ سبتمبر، تعتبر عملًا عدوانيًا مسلحًا مخططًا له مسبقًا من جانب طاجيكستان ضد دولة قرغيزيا".وأوضحت أنه "لدينا جميع الأدلة [الصور ومواد الفيديو] التي سجلت بداية العدوان، وكذلك جميع الفظائع والجرائم التي ارتكبها الجيش الطاجيكي على أراضي جمهورية قرغيزيا... وإذا لزم الأمر، فإن الجانب القرغيزي على استعداد لتقديم هذا الدليل".
https://sputnikarabic.ae/20220726/وزير-الخارجية-الصيني-يزور-أوزبكستان-وقيرغيزستان-وطاجيكستان-1065596641.html
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وزارة خارجية قرغيزيا: الإجراءات الطاجيكية قد تؤدي لصراع وزعزعة استقرار منطقة آسيا الوسطى
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اعتبرت وزارة خارجية قرغيزيا أن الإجراءات التي اتخذتها طاجيكستان يمكن أن تؤدي إلى صراع وزعزعة استقرار في منطقة آسيا الوسطى، في أعقاب التوتر الحدودي بين البلدين.
بيشكك- سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية القرغيزية، في بيان اليوم الأحد، إن "تصرفات الجانب الطاجيكي يمكن أن تؤدي إلى اندلاع صراع واسع النطاق بين الدول، وكذلك إلى زعزعة استقرار الوضع في منطقة آسيا الوسطى ككل".
وأكدت وزارة الخارجية القرغيزية أن "الأحداث التي وقعت في الفترة من 14 إلى 17 أيلول/ سبتمبر، تعتبر عملًا عدوانيًا مسلحًا مخططًا له مسبقًا من جانب طاجيكستان ضد دولة قرغيزيا".
وأوضحت أنه "لدينا جميع الأدلة [الصور ومواد الفيديو] التي سجلت بداية العدوان، وكذلك جميع الفظائع والجرائم التي ارتكبها الجيش الطاجيكي على أراضي جمهورية قرغيزيا... وإذا لزم الأمر، فإن الجانب القرغيزي على استعداد لتقديم هذا الدليل".