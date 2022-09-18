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https://sputnikarabic.ae/20220918/وزير-الخارجية-الصيني-رحلة-شي-جين-بينغ-إلى-آسيا-الوسطى-خطوة-استراتيجية-لكسر-تطويق-واشنطن-1067897312.html
وزير الخارجية الصيني: رحلة شي جين بينغ إلى آسيا الوسطى خطوة استراتيجية لكسر "تطويق" ‏واشنطن
وزير الخارجية الصيني: رحلة شي جين بينغ إلى آسيا الوسطى خطوة استراتيجية لكسر "تطويق" ‏واشنطن
قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن رحلة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى آسيا الوسطى، التي ‏بدأت من الأربعاء إلى الجمعة الماضيين، هي خطوة استراتيجية لكسر... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T11:23+0000
2022-09-18T11:23+0000
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وأضاف وانغ في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الصينية الإليكتروني، إنه "على الرغم من الجدول الزمني الضيق، فقد كان هناك العديد من النقاط البارزة والنتائج المثمرة، التي دفعت بقوة إلى توسيع منظمة شنغهاي للتعاون، ورفعت علاقات الصين مع الدول المعنية إلى مستوى جديد"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز".ويعد حضور الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للاجتماع الـ22 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك زياراته الرسمية إلى كازاخستان وأوزبكستان، هي أول رحلة خارجية يقوم بها منذ بداية جائحة (كوفيد-19) قبل عامين.كما أشار وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في بيانه إلى أن "الزيارة لها أهمية كبيرة، فهي إجراء دبلوماسي كبير تم اتخاذه تجاه أوراسيا، وهو زيارة تاريخية وهامة تم إجراؤها في نقطة تاريخية رئيسية".وقال وانغ إن "الرئيس شي جين بينغ لخص التجربة الناجحة لمنظمة شنغهاي للتعاون، وهي التمسك بالثقة السياسية والتعاون المربح للجانبين والمساواة بين الدول والانفتاح والشمول وكذلك الإنصاف والعدالة، مشيرا إلى أنها دليل مهم لتعزيز تنمية صحية وعادلة للعلاقات الدولية".وواصل أن "هذا التوسع يبرهن تماما على أن منظمة شنغهاي للتعاون ليست "زمرة صغيرة" مغلقة وحصرية ، ولكنها "عائلة كبيرة" منفتحة وشاملة".يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه في سبتمبر/ أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح صفة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
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وزير الخارجية الصيني: رحلة شي جين بينغ إلى آسيا الوسطى خطوة استراتيجية لكسر "تطويق" ‏واشنطن

11:23 GMT 18.09.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikovوزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2022
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن رحلة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى آسيا الوسطى، التي ‏بدأت من الأربعاء إلى الجمعة الماضيين، هي خطوة استراتيجية لكسر "تطويق" أمريكا للصين من خلال ‏توسيع "دائرة الأصدقاء" في منظمة شنغهاي للتعاون، وإظهار ثقته وتأثيره.‏
وأضاف وانغ في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الصينية الإليكتروني، إنه "على الرغم من الجدول الزمني الضيق، فقد كان هناك العديد من النقاط البارزة والنتائج المثمرة، التي دفعت بقوة إلى توسيع منظمة شنغهاي للتعاون، ورفعت علاقات الصين مع الدول المعنية إلى مستوى جديد"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز".
ويعد حضور الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للاجتماع الـ22 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك زياراته الرسمية إلى كازاخستان وأوزبكستان، هي أول رحلة خارجية يقوم بها منذ بداية جائحة (كوفيد-19) قبل عامين.
كما أشار وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في بيانه إلى أن "الزيارة لها أهمية كبيرة، فهي إجراء دبلوماسي كبير تم اتخاذه تجاه أوراسيا، وهو زيارة تاريخية وهامة تم إجراؤها في نقطة تاريخية رئيسية".
وقال وانغ إن "الرئيس شي جين بينغ لخص التجربة الناجحة لمنظمة شنغهاي للتعاون، وهي التمسك بالثقة السياسية والتعاون المربح للجانبين والمساواة بين الدول والانفتاح والشمول وكذلك الإنصاف والعدالة، مشيرا إلى أنها دليل مهم لتعزيز تنمية صحية وعادلة للعلاقات الدولية".
ولفت إلى أن "الجولة الجديدة لأكبر توسع لعضوية منظمة شنغهاي للتعاون قد عززت مكانتها ونفوذها باعتبارها أكبر منظمة تعاون إقليمي من حيث عدد السكان ولها أكبر مساحة في العالم".
وواصل أن "هذا التوسع يبرهن تماما على أن منظمة شنغهاي للتعاون ليست "زمرة صغيرة" مغلقة وحصرية ، ولكنها "عائلة كبيرة" منفتحة وشاملة".
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أمس, 18:31 GMT
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه في سبتمبر/ أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح صفة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
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