https://sputnikarabic.ae/20220918/وزير-الدفاع-الأسترالي-يتهرب-من-الرد-على-سؤال-حول-تزويد-أوكرانيا-بمدرعات-1067888271.html
وزير الدفاع الأسترالي يتهرب من الرد على سؤال حول تزويد أوكرانيا بمدرعات
وزير الدفاع الأسترالي يتهرب من الرد على سؤال حول تزويد أوكرانيا بمدرعات
تهرب وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، من الرد على سؤال حول إذا كانت بلاده ستزود أوكرانيا بعربات مدرعة من طراز "بوشماستر" وغيرها من الأسلحة بعد أن طلبتها... 18.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-18T04:03+0000
2022-09-18T04:03+0000
2022-09-18T04:03+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الدفاع في مقابلة مع قناة " إي بي سي" عندما سئل عن رد أستراليا على الطلب الأوكراني: "سندرس إمكانية تقديم الدعم المتواصل".وصممت المدرعات "بوشماستر" لتتناسب مع مختلف الأجواء والتضاريس، وتعتبر ناقلة جنود مصفحة مصممة لحمل 10 أفراد بأسلحتهم إلى المعركة.وعلاوة على ذلك، فإنه بمقدور "بوشماستر" العمل لثلاثة أيام بدون إعادة تزويد بالوقود، كما تستطيع حمل مدافع هاون وأسلحة ثقيلة.وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية في وزارة المالية الأوكرانية، أمس السبت، بأن ميزانية أوكرانيا تلقت المنحة الأخيرة البالغة 1.5 مليار دولار أمريكي من أموال المنح من صندوق ائتمان البنك الدولي.وقالت الوزارة على موقعها الرسمي: "حصلت ميزانية الدولة الأوكرانية على منحة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، وهذه هي الشريحة الأخيرة من أموال المنحة من أصل إجمالي 4.5 مليار دولار أمريكي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الصندوق الاتئماني للبنك الدولي في إطار مشروع دعم الإنفاق العام لضمان إدارة عامة مستدامة في أوكرانيا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الأسترالي يتهرب من الرد على سؤال حول تزويد أوكرانيا بمدرعات
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تهرب وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، من الرد على سؤال حول إذا كانت بلاده ستزود أوكرانيا بعربات مدرعة من طراز "بوشماستر" وغيرها من الأسلحة بعد أن طلبتها كييف على وجه التحديد عبر سفيرها في كانبرا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال وزير الدفاع في مقابلة مع قناة " إي بي سي" عندما سئل عن رد أستراليا على الطلب الأوكراني: "سندرس إمكانية تقديم الدعم المتواصل".
وصممت المدرعات "بوشماستر" لتتناسب مع مختلف الأجواء والتضاريس، وتعتبر ناقلة جنود مصفحة مصممة لحمل 10 أفراد بأسلحتهم إلى المعركة.
وعلاوة على ذلك، فإنه بمقدور "بوشماستر" العمل لثلاثة أيام بدون إعادة تزويد بالوقود، كما تستطيع حمل مدافع هاون وأسلحة ثقيلة.
وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية في وزارة المالية الأوكرانية، أمس السبت، بأن ميزانية أوكرانيا تلقت المنحة الأخيرة البالغة 1.5 مليار دولار أمريكي من أموال المنح من صندوق ائتمان البنك الدولي.
وقالت الوزارة على موقعها الرسمي: "حصلت ميزانية الدولة الأوكرانية على منحة بقيمة 1.5 مليار دولار
أمريكي، وهذه هي الشريحة الأخيرة من أموال المنحة من أصل إجمالي 4.5 مليار دولار أمريكي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الصندوق الاتئماني للبنك الدولي في إطار مشروع دعم الإنفاق العام لضمان إدارة عامة مستدامة في أوكرانيا".