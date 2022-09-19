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https://sputnikarabic.ae/20220919/إعصار-نانمادول-المدمر-يجتاح-المدن-اليابانية-فيديو-1067932125.html
إعصار "نانمادول" المدمر يجتاح المدن اليابانية... فيديو
إعصار "نانمادول" المدمر يجتاح المدن اليابانية... فيديو
أصدرت السلطات المحلية أمرا بإجلاء نحو 9.5 مليون شخص غربي اليابان مع اقتراب إعصار نانمادول الضخم إلى المنطقة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T09:26+0000
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وفي وقت سابق، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية "تحذيرا خاصا" لمنطقة كاغوشيما في جنوب جزيرة كيوشو.ولا يصدر هذا التحذير إلا عندما تتوقع الهيئة ظروفا مناخية تشهدها البلاد مرة خلال عقود.
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إعصار "نانمادول" المدمر يجتاح المدن اليابانية... فيديو

09:26 GMT 19.09.2022
© AFP 2022 / Philip Fongإعصار نانمادول في منطقة أوينو في طوكيو، اليابان 18 سبتمبر 2022.
إعصار نانمادول في منطقة أوينو في طوكيو، اليابان 18 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© AFP 2022 / Philip Fong
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أصدرت السلطات المحلية أمرا بإجلاء نحو 9.5 مليون شخص غربي اليابان مع اقتراب إعصار نانمادول الضخم إلى المنطقة.
وفي وقت سابق، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية "تحذيرا خاصا" لمنطقة كاغوشيما في جنوب جزيرة كيوشو.
ولا يصدر هذا التحذير إلا عندما تتوقع الهيئة ظروفا مناخية تشهدها البلاد مرة خلال عقود.
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