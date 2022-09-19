https://sputnikarabic.ae/20220919/إعصار-نانمادول-المدمر-يجتاح-المدن-اليابانية-فيديو-1067932125.html
إعصار "نانمادول" المدمر يجتاح المدن اليابانية... فيديو
إعصار "نانمادول" المدمر يجتاح المدن اليابانية... فيديو
أصدرت السلطات المحلية أمرا بإجلاء نحو 9.5 مليون شخص غربي اليابان مع اقتراب إعصار نانمادول الضخم إلى المنطقة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T09:26+0000
2022-09-19T09:26+0000
2022-09-19T09:26+0000
نادي الفيديو
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وفي وقت سابق، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية "تحذيرا خاصا" لمنطقة كاغوشيما في جنوب جزيرة كيوشو.ولا يصدر هذا التحذير إلا عندما تتوقع الهيئة ظروفا مناخية تشهدها البلاد مرة خلال عقود.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
إعصار "نانمادول" المدمر يجتاح المدن اليابانية... فيديو
تابعنا عبر
أصدرت السلطات المحلية أمرا بإجلاء نحو 9.5 مليون شخص غربي اليابان مع اقتراب إعصار نانمادول الضخم إلى المنطقة.
وفي وقت سابق، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية
"تحذيرا خاصا" لمنطقة كاغوشيما في جنوب جزيرة كيوشو.
ولا يصدر هذا التحذير إلا عندما تتوقع الهيئة ظروفا مناخية
تشهدها البلاد مرة خلال عقود.