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https://sputnikarabic.ae/20220919/إمدادات-البن-في-البرازيل-تشهد-انخفاضا-قياسيا-1067929594.html
إمدادات البن في البرازيل تشهد انخفاضا قياسيا
إمدادات البن في البرازيل تشهد انخفاضا قياسيا
تتجه إمدادات البن في البرازيل لتسجيل مستوى قياسي في التراجع، على الرغم من كونها أكبر منتج للبن في العالم. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T08:41+0000
2022-09-19T08:41+0000
البن البرازيلي
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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن سيلاس برازيليرو، رئيس المجلس الوطني للبن أن حجم المخزون في البرازيل سيتقلص إلى 7 ملايين كيس فقط بحلول مارس/ آذار من العام المقبل لتسجل مستوى متدني.ويشير المحللون إلى أن المستوى المطلوب لتوفير احتياجات السوق من البن هو ما يتراوح بين 9 ملايين و12 مليون كيس يزن 60 كيلوغراما.وتعكس مشكلات الإمدادات في البرازيل مستوى الندرة في العالم، وهو ما يهدد بدفع الأسعار للارتفاع في ظل التضخم المستمر لأسعار الغذاء.والطلب العالمي على البن آخذ في الارتفاع، في ظل نمو الاستهلاك هذا الموسم بنسبة 1.5%، بعد زيادة بنسبة 2% العام الماضي.قال نيلسون كارفالهايس، عضو مجلس إدارة مجموعة المصدرين في البرازيل "سيكافيه"، إن المخزون منخفض، وإن البرازيل ستتمكن بالكاد من تلبية الطلب إذا حصلت على محصول جيد.
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البن البرازيلي
البن البرازيلي

إمدادات البن في البرازيل تشهد انخفاضا قياسيا

08:41 GMT 19.09.2022
CC0 / Pixabay / القهوة
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
CC0 / Pixabay /
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تتجه إمدادات البن في البرازيل لتسجيل مستوى قياسي في التراجع، على الرغم من كونها أكبر منتج للبن في العالم.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن سيلاس برازيليرو، رئيس المجلس الوطني للبن أن حجم المخزون في البرازيل سيتقلص إلى 7 ملايين كيس فقط بحلول مارس/ آذار من العام المقبل لتسجل مستوى متدني.
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ويشير المحللون إلى أن المستوى المطلوب لتوفير احتياجات السوق من البن هو ما يتراوح بين 9 ملايين و12 مليون كيس يزن 60 كيلوغراما.
وتعكس مشكلات الإمدادات في البرازيل مستوى الندرة في العالم، وهو ما يهدد بدفع الأسعار للارتفاع في ظل التضخم المستمر لأسعار الغذاء.
والطلب العالمي على البن آخذ في الارتفاع، في ظل نمو الاستهلاك هذا الموسم بنسبة 1.5%، بعد زيادة بنسبة 2% العام الماضي.
قال نيلسون كارفالهايس، عضو مجلس إدارة مجموعة المصدرين في البرازيل "سيكافيه"، إن المخزون منخفض، وإن البرازيل ستتمكن بالكاد من تلبية الطلب إذا حصلت على محصول جيد.
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