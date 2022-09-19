https://sputnikarabic.ae/20220919/إيران-تعلن-احتمال-عقد-مفاوضات-رفع-العقوبات-خلال-اجتماع-الأمم-المتحدة-في-نيويورك-1067923469.html

إيران تعلن احتمال عقد مفاوضات رفع العقوبات خلال اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك

إيران تعلن احتمال عقد مفاوضات رفع العقوبات خلال اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك

أعلن متحدث الخارجية الإيراني، ناصر كنعاني، عن احتمالية أن يعقد الوفد الإيراني، تحت قيادة الرئيس إبراهيم رئيسي، مفاوضات لرفع العقوبات على هامش اجتماع الجمعية... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T08:29+0000

2022-09-19T08:29+0000

2022-09-19T08:29+0000

إيران

أخبار إيران

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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح كنعاني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، بحسب ما نقلت شبكة "العالم" الإيرانية، أن هناك احتمالا لعقد اجتماع حول مفاوضات رفع العقوبات على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدا أن طهران لم تترك طاولة المفاوضات في أي وقت من الأوقات.وبين كنعاني أن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، يرافق الوفد الإيراني في نيويورك، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد خطة محددة للمفاوضات بشأن رفع العقوبات.كما قال كنعاني إن هناك لقاءات ستحدث بين الرئيس الإيراني ورؤساء بقية الدول على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن ليس هناك برنامج خاص حول الملف النووي خلال زيارة الرئيس.وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول "5 + 1" - أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا - بالإضافة إلى ألمانيا - والاتحاد الأوروبي.وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران شملت إعادة فرض عقوبات اقتصادية، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20220915/رئيسي-القرار-النهائي-بشأن-الاتفاق-النووي-بات-في-يد-أمريكا-1067804037.html

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