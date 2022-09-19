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https://sputnikarabic.ae/20220919/الرئيس-الإيراني-عن-رأيه-في-الهولوكوست-الأحداث-التاريخية-يجب-أن-يدقق-فيها-الباحثون-ولابيد-يرد-بصور-1067921388.html
الرئيس الإيراني عن رأيه في الهولوكوست: الأحداث التاريخية يجب أن يدقق فيها الباحثون.. ولابيد يرد بصور
الرئيس الإيراني عن رأيه في الهولوكوست: الأحداث التاريخية يجب أن يدقق فيها الباحثون.. ولابيد يرد بصور
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن هناك "بعض المؤشرات" على وقوع الهولوكوست، لكن الأحداث التاريخية يجب أن يحقق فيها الباحثون. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T06:36+0000
2022-09-19T06:36+0000
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جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه ليزلي ستال، كبيرة المراسلين في برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، في المجمع الرئاسي في طهران وهي أول مقابلة له مع مراسل غربي.وسألت ستال الرئيس الإيراني قائلة: "هل تعتقد أن المحرقة (الهولوكوست) حدثت؟ أن 6 ملايين يهودي ذبحوا؟".وأجاب رئيسي بقوله: "انظري الأحداث التاريخية يجب أن يدقق فيها الباحثون والمؤرخون. هناك بعض المؤشرات على حدوث ذلك. إذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن يسمحوا بالتحقيق فيها والبحث فيها".ولدى سؤاله عن حق إسرائيل في الوجود، قال رئيسي: "كما ترين، شعب فلسطين هو الواقع. هذا حق لأهل فلسطين الذين أجبروا على ترك منازلهم ووطنهم. الأمريكيون يدعمون هذا النظام الزائف هناك ليترسخ".وبعد نشر المقابلة، اليوم الاثنين، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ما أورده رئيسي بشأن الهولوكوست وقوله إن هناك "بعض المؤشرات لكنها تحتاج إلى تحقيق".ونشر لابيد صورا لجثث وأشلاء يهود تعرضوا للمحارق النازية معلقا فقط بالقول "بعض المؤشرات".ونفذ النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، تقول إسرائيل إن ما يقرب من ستة ملايين يهودي راحوا ضحيتها.
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل

الرئيس الإيراني عن رأيه في الهولوكوست: الأحداث التاريخية يجب أن يدقق فيها الباحثون.. ولابيد يرد بصور

06:36 GMT 19.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن هناك "بعض المؤشرات" على وقوع الهولوكوست، لكن الأحداث التاريخية يجب أن يحقق فيها الباحثون.
جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه ليزلي ستال، كبيرة المراسلين في برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، في المجمع الرئاسي في طهران وهي أول مقابلة له مع مراسل غربي.
وسألت ستال الرئيس الإيراني قائلة: "هل تعتقد أن المحرقة (الهولوكوست) حدثت؟ أن 6 ملايين يهودي ذبحوا؟".
وأجاب رئيسي بقوله: "انظري الأحداث التاريخية يجب أن يدقق فيها الباحثون والمؤرخون. هناك بعض المؤشرات على حدوث ذلك. إذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن يسمحوا بالتحقيق فيها والبحث فيها".
ولدى سؤاله عن حق إسرائيل في الوجود، قال رئيسي: "كما ترين، شعب فلسطين هو الواقع. هذا حق لأهل فلسطين الذين أجبروا على ترك منازلهم ووطنهم. الأمريكيون يدعمون هذا النظام الزائف هناك ليترسخ".
وبعد نشر المقابلة، اليوم الاثنين، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ما أورده رئيسي بشأن الهولوكوست وقوله إن هناك "بعض المؤشرات لكنها تحتاج إلى تحقيق".
ونشر لابيد صورا لجثث وأشلاء يهود تعرضوا للمحارق النازية معلقا فقط بالقول "بعض المؤشرات".
ونفذ النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، تقول إسرائيل إن ما يقرب من ستة ملايين يهودي راحوا ضحيتها.
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