الرئيس الإيراني عن رأيه في الهولوكوست: الأحداث التاريخية يجب أن يدقق فيها الباحثون.. ولابيد يرد بصور
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن هناك "بعض المؤشرات" على وقوع الهولوكوست، لكن الأحداث التاريخية يجب أن يحقق فيها الباحثون.
جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه ليزلي ستال، كبيرة المراسلين في برنامج 60 دقيقة الذي تبثه شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، في المجمع الرئاسي في طهران وهي أول مقابلة له مع مراسل غربي.
وسألت ستال الرئيس الإيراني قائلة: "هل تعتقد أن المحرقة (الهولوكوست) حدثت؟ أن 6 ملايين يهودي ذبحوا؟".
وأجاب رئيسي بقوله: "انظري الأحداث التاريخية يجب أن يدقق فيها الباحثون والمؤرخون. هناك بعض المؤشرات على حدوث ذلك. إذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن يسمحوا بالتحقيق فيها والبحث فيها".
When asked if he believed the Holocaust happened, Iranian President Raisi told Lesley Stahl, “There are some signs that it happened. If so, they should allow it to be investigated and researched.” https://t.co/CChTRxBFcr pic.twitter.com/7ZSBEknrh1— 60 Minutes (@60Minutes) September 19, 2022
ولدى سؤاله عن حق إسرائيل في الوجود، قال رئيسي: "كما ترين، شعب فلسطين هو الواقع. هذا حق لأهل فلسطين الذين أجبروا على ترك منازلهم ووطنهم. الأمريكيون يدعمون هذا النظام الزائف هناك ليترسخ".
وبعد نشر المقابلة، اليوم الاثنين، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي على ما أورده رئيسي بشأن الهولوكوست وقوله إن هناك "بعض المؤشرات لكنها تحتاج إلى تحقيق".
ونشر لابيد صورا لجثث وأشلاء يهود تعرضوا للمحارق النازية معلقا فقط بالقول "بعض المؤشرات".
Some signs https://t.co/FhntllRxq5 pic.twitter.com/RgmjJmeJO3— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) September 19, 2022
ونفذ النظام النازي الألماني لأدولف هتلر والمتعاونين معه، جرائم إبادة جماعية ضد اليهود في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، تقول إسرائيل إن ما يقرب من ستة ملايين يهودي راحوا ضحيتها.