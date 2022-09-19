https://sputnikarabic.ae/20220919/العراق-الإطار-التنسيقي-يجدد-تمسكه-بترشيح-محمد-شياع-السوداني-لرئاسة-الوزراء-1067968658.html

العراق… الإطار التنسيقي يجدد تمسكه بترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء

العراق… الإطار التنسيقي يجدد تمسكه بترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء

أكد "الإطار التنسيقي"، في العراق، تمسكه بمرشحه الوحيد إلى رئاسة الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، نافيا "كل ما غير ذلك من إشاعات". 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T18:34+0000

2022-09-19T18:34+0000

2022-09-19T18:34+0000

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وقال الإطار في بيان، اليوم الإثنين، إنه "عقد اليوم وبحضور كامل قياداته اجتماعه الاعتيادي وناقش مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد".وجدد "تمسكه بمرشحه الوحيد إلى رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).ونفى الإطار في بيانه "الشائعات" التي تحدثت عن دعم مرشح آخر غير السوداني لتولي رئاسة الحكومة.ولفت البيان إلى أن الاجتماع "ناقش الاستعدادات التي يبذلها مع حلفائه من أجل استئناف عمل مجلس النواب وقيامه بواجباته الدستورية".واليوم دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، "القوى الوطنية والسياسية إلى التحلي بالهدوء والصبر، والركون إلى لغة الحوار والعقل، والتسلح بإرادة صلبة، وروح وطنية عالية".وشدد الكاظمي، خلال مغادرته بغداد متوجها إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، على "ضرورة العبور بالبلاد من هذه المرحلة إلى بر الأمان وفي هذه اللحظة التاريخية، عبر حوارنا الوطني القادر على إنتاج حلولٍ تنهي هذه الأزمة الراهنة".ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

https://sputnikarabic.ae/20220919/الكاظمي-يدعو-القوى-السياسية-إلى-الركون-للغة-الحوار-والعقل-لإنهاء-الأزمة-الحالية-في-العراق-1067966616.html

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