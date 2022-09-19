https://sputnikarabic.ae/20220919/المصارف-اللبنانية-تبدأ-إضرابها-بعد-سلسلة-اقتحامات---1067943282.html

المصارف اللبنانية تبدأ إضرابها بعد سلسلة اقتحامات

المصارف اللبنانية تبدأ إضرابها بعد سلسلة اقتحامات

دخلت المصارف اللبنانية، اليوم الاثنين، إضرابا عاما، لمدة ثلاثة أيام، بعد سلسلة الاقتحامات التي طالت عددا منها في مناطق مختلفة من البلاد. 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T12:32+0000

2022-09-19T12:32+0000

2022-09-19T12:32+0000

العالم العربي

اقتصاد

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وكانت جمعية المصارف قد أعلنت أنه بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف، وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفي المصارف من تعديات جسدية وعلى الكرامات وكذلك بعد أخذها بعين الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها الزبائن المتواجدون داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام، فإنّ مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بإقفال المصارف استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة.بالمقابل، حذرت "جمعية المودعين" من الإضراب الذي ستنفذه المصارف معتبرة أن المصارف ستبقى تشهد اقتحامات في الأيام المقبلة لاستعادة الأموال المحتجزة.وقال الحاج: "كاتحاد دعينا يوم الأربعاء المجلس التنفيذي إلى اجتماع للبحث في المستجدات المتعلقة بالتطورات التي حصلت في القطاع المصرفي، لأن يوم الجمعة الماضي، كان يومًا تاريخيًا في القطاع المصرفي، لأنه لأول مرة في لبنان تتعرض المصارف لهذه الهجمة".كما لفت الحاج إلى أن "مؤتمر وبيان وزير الداخلية كان جيدًا، وقال إن النيابات العامة ستتحرك فورًا في حال وقوع أي أحداث، إضافة إلى ذلك أعطى توصيفا أنه من الممكن أن تكون الحركة التي حصلت يوم الجمعة لها أبعاد خطيرة على الصعيد الأمني في البلد وبالتالي أخذت الجهات الأمنية على عاتقها أن تتابع هذا الموضوع".كذلك أكد أن "المصارف ليس لديها إمكانية لدفع الودائع، لذلك ننتظر من الدولة تدابير أمنية بالتنسيق مع جمعية المصارف لتحمي المودع والموظف ليكون هناك سلامة وأمن في كل الفروع المصرفية، وتكثيف التحركات في اتجاه إعادة تنظيم القطاع المصرفي وأهميته مثل أهمية انتخاب رئيس للجمهورية".إلى ذلك، رأى الحاج أنه "يجب أن تركز الدولة اللبنانية كل جهودها على للتفكير بجدية بكيفية رد الودائع لأصحابها ضمن خطة واضحة لفترة زمنية محددة تلتزم الدولة فيها، من المفروض إعداد خطة نمو اقتصادي يرافقها إعادة هيكلة القطاع المصرفي والقطاع العام، والنظر بمديونية الدولة"، مشيراً إلى أن "الخطوة الأولى هي تأمين سلامة المودع والموظف في مراكز العمل والإدارات العامة وأيضاً ضمن مهلة زمنية محددة والإعلان عن خطة لإعادة الودائع كلها ولا توجد وديعة صغيرة ووديعة كبيرة، ومودع قبل العام 2019 ومودع بعد هذا التاريخ، المودع واحد ويحق له أخذ أمواله في العملة التي يريدها وبالطريقة التي يريدها".

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