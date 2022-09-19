https://sputnikarabic.ae/20220919/الملك-سلمان-يتلقى-دعوة-رسمية-لحضور-القمة-العربية-في-الجزائر-صور-1067957362.html
الملك سلمان يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية في الجزائر... صور
الملك سلمان يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية في الجزائر... صور
تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، دعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحضور القمة العربية التي ستستضيفها بلاده خلال... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T15:02+0000
2022-09-19T15:02+0000
2022-09-19T15:02+0000
أخبار السعودية اليوم
الجزائر
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وتسلّم الدعوة نيابة عن الملك، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وذلك خلال استقباله وزير العدل المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري، عبد الرشيد طبي، في العاصمة الرياض، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وخلال اللقاء، بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات، كما تبادل المسؤولان وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا للوكالة.ومن المقرر أن تعقد القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تزامنا مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954.وعقدت آخر قمة عربية (الثلاثون) عام 2019، في العاصمة التونسية، بينما تسببت التدابير المرتبطة بجائحة كورونا في تأجيلها عامي 2020 و2021.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, الجزائر, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار السعودية اليوم, الجزائر, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الملك سلمان يتلقى دعوة رسمية لحضور القمة العربية في الجزائر... صور
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تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، دعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحضور القمة العربية التي ستستضيفها بلاده خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتسلّم الدعوة نيابة عن الملك، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، وذلك خلال استقباله وزير العدل المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري، عبد الرشيد طبي، في العاصمة الرياض، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وخلال اللقاء، بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات، كما تبادل المسؤولان وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا للوكالة.
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية
يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تزامنا مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954.
وعقدت آخر قمة عربية (الثلاثون) عام 2019، في العاصمة التونسية، بينما تسببت التدابير المرتبطة بجائحة كورونا في تأجيلها عامي 2020 و2021.