https://sputnikarabic.ae/20220919/بايدن-الولايات-المتحدة-تقدم-الحماية-لتايوان-حال-اندلاع-نزاع-عسكري-مع-الصين-1067919639.html
بايدن: الولايات المتحدة ستقدم الحماية لتايوان حال اندلاع نزاع عسكري مع الصين
بايدن: الولايات المتحدة ستقدم الحماية لتايوان حال اندلاع نزاع عسكري مع الصين
تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن الولايات المتحدة ستقوم بحماية تايوان في حال اندلاع نزاع عسكري بينها وبين الصين. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T00:01+0000
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واشنطن– سبوتنيك. وقال بايدن في مقابلة مع قناة "سي بي إس": "نحن لا نرحب باستقلال تايوان من الصين بالرغم عن التعاون مع الجزيرة"، وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بحماية تايوان في حال بداية نزاع عسكري مع الصين.في السياق ذاته، أوضح بايدن، أنه لم يتخذ بعد القرار حول إعادة الترشح للفترة الرئاسية الثانية.يذكر أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت عن فرضها عقوبات على فردين أمريكيين، لتورطهما في صفقة مخططة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.106 مليار دولار أمريكي في الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة الماضي، إن بلادها فرضت عقوبات على كلا من رئيس شركة "رايثيون تكنولوجيز"، غريغوري جي. هايز، والرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" للدفاع والفضاء والأمن، ثيودور كولبرت الثالث، وذلك "دفاعا عن سيادة الصين ومصالحها الأمنية"، وفقا لقولها.وشددت نينغ في تصريحاتها على أن "مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى منطقة تايوان الصينية تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة"، وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين وأمريكا، وخاصة بيان 17 أغسطس/ آب لعام 1982".
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: الولايات المتحدة ستقدم الحماية لتايوان حال اندلاع نزاع عسكري مع الصين
00:01 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 00:02 GMT 19.09.2022) تابعنا عبر
تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن الولايات المتحدة ستقوم بحماية تايوان في حال اندلاع نزاع عسكري بينها وبين الصين.
واشنطن– سبوتنيك
. وقال بايدن في مقابلة مع قناة "سي بي إس": "نحن لا نرحب باستقلال تايوان من الصين بالرغم عن التعاون مع الجزيرة"، وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بحماية تايوان في حال بداية نزاع عسكري مع الصين.
في السياق ذاته، أوضح بايدن، أنه لم يتخذ بعد القرار حول إعادة الترشح للفترة الرئاسية الثانية.
وصرح بايدن قائلا: "لدي نية بإعادة الترشح، لكنها مجرد نية، فيما يتعلق بالقرار أنني سأترشح مرة أخرى، سنرى ذلك".
يذكر أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت عن فرضها عقوبات على فردين أمريكيين، لتورطهما في صفقة مخططة لبيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.106 مليار دولار أمريكي في الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة الماضي، إن بلادها فرضت عقوبات
على كلا من رئيس شركة "رايثيون تكنولوجيز"، غريغوري جي. هايز، والرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" للدفاع والفضاء والأمن، ثيودور كولبرت الثالث، وذلك "دفاعا عن سيادة الصين ومصالحها الأمنية"، وفقا لقولها.
وشددت نينغ في تصريحاتها على أن "مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى منطقة تايوان الصينية تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين الواحدة"، وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين وأمريكا، وخاصة بيان 17 أغسطس/ آب لعام 1982".