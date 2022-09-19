https://sputnikarabic.ae/20220919/روسيا-والصين-تتجهان-لتوسيع-تبادل-المعلومات-حول-محاولات-تقويض-نظامهما-الدستوري-1067940340.html

روسيا والصين تتجهان لتوسيع تبادل المعلومات حول محاولات تقويض نظامهما الدستوري

روسيا والصين تتجهان لتوسيع تبادل المعلومات حول محاولات تقويض نظامهما الدستوري

توصلت روسيا والصين خلال الجولة السابعة من المشاورات الثنائية حول الأمن العام والعدالة والقانون في مدينة "نانجينغ" الصينية، إلى اتفاق بشأن توسيع تبادل المعلومات... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T11:21+0000

2022-09-19T11:21+0000

2022-09-19T11:21+0000

روسيا

الصين

نيكولاي باتروشيف

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي أن المشاورات التي أجريت بين سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وسكرتير اللجنة السياسية والقانونية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، غو شنغكون، بمشاركة ممثلين عن الوزارات وإدارات البلدين، ناقشت مجموعة واسعة من الموضوعات التي تهدف إلى زيادة تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن .وأضاف البيان أنه "تم التوصل إلى اتفاقيات حول توسيع صيغ تبادل المعلومات بشأن مكافحة التطرف، والمحاولات الخارجية لتقويض النظام الدستوري لكلا البلدين وحرمان روسيا والصين فرصة اتباع نهج مستقل في السياسة الخارجية يلبي مسار المصالح الوطنية".وتم إيلاء اهتمام خاص للتعاون في مجال إنفاذ القانون، والاتصالات في مختلف مجالات الأنشطة العملياتية والخدمية وتفاعل الأجهزة الخاصة، بما في ذلك في سياق مكافحة الإرهاب. وقد تم تحديد المزيد من الخطوات حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن النظر في خطط التفاعل بين أجهزة النيابة العامة والعدالة والتحقيق.كما شدد الجانبان على أهمية تكثيف تنفيذ اتجاهات التعاون الرئيسية في مجال أمن المعلومات.ويعقد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، في الصين، مشاورات ثنائية بشأن الاستقرار الاستراتيجي والأمن العام والعدالة والقانون.

https://sputnikarabic.ae/20220919/روسيا-والصين-تتفقان-على-مزيد-من-التعاون-بين-وزارتي-الدفاع-1067922228.html

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روسيا, الصين, نيكولاي باتروشيف