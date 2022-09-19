https://sputnikarabic.ae/20220919/عون-مفاوضات-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-إسرائيل-وصلت-لمراحلها-الأخيرة-1067943482.html
عون: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وصلت لمراحلها الأخيرة
عون: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وصلت لمراحلها الأخيرة
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل وصلت إلى مراحلها الأخيرة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T12:33+0000
2022-09-19T12:33+0000
2022-09-19T12:33+0000
أخبار لبنان
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/27/1043342700_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0992cfa64274bfd9e4b1f9f9f3369564.jpg
جاء إعلان عون خلال لقائه بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا، في قصر الرئاسة في بيروت، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن بيان للرئاسة.وقال عون إن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان بالتنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له".وعبر الرئيس عن أمله في أن يساعد التنقيب المياه اللبنانية في إعادة انتعاش الاقتصاد الذي يعاني من تدهور بالغ خلال السنوات الماضية.وأوضح أن التواصل مع الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، متواصل بشأن بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم.ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات لترسيم الحدود البحرية المشتركة بوساطة أمريكية لتحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ولفتح المجال أمام المزيد من الاستكشافات البحرية في هذا المجال.
https://sputnikarabic.ae/20220911/حزب-الله-اللبناني-يكشف-موقفه-مجددا-من-ترسيم-الحدود-مع-إسرائيل-1067600918.html
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104334/27/1043342700_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_1b6f0179e05650c632e59ef250c8ed64.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, إسرائيل
عون: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وصلت لمراحلها الأخيرة
تابعنا عبر
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل وصلت إلى مراحلها الأخيرة.
جاء إعلان عون خلال لقائه بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا، في قصر الرئاسة في بيروت، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام
عن بيان للرئاسة.
وقال عون إن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية
باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان بالتنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له".
وعبر الرئيس عن أمله في أن يساعد التنقيب المياه اللبنانية في إعادة انتعاش الاقتصاد الذي يعاني من تدهور بالغ خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن التواصل مع الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، متواصل بشأن بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم.
ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات لترسيم الحدود البحرية المشتركة بوساطة أمريكية لتحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ولفتح المجال أمام المزيد من الاستكشافات البحرية في هذا المجال.