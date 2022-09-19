https://sputnikarabic.ae/20220919/غوتيريش-لـسبوتنيك-المفاوضات-المباشرة-بين-بوتين-وزيلينسكي-بعيدة-1067920037.html

غوتيريش لـ"سبوتنيك": المفاوضات المباشرة بين بوتين وزيلينسكي بعيدة

غوتيريش لـ"سبوتنيك": المفاوضات المباشرة بين بوتين وزيلينسكي بعيدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعيدة، مضيفا... 19.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-19T01:49+0000

2022-09-19T01:49+0000

2022-09-19T01:49+0000

دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022

أخبار أوكرانيا

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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال غوتيريش لوكالة سبوتنيك ردا على سؤال حول أفق هذه المحادثات: "أعتقد أنه من المهم خلق ظروف للتوصل إلى السلام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، للقانون الدولي، لكن إذا كنا واقعيين، فأعتقد أننا بعيدون عن هذه الإمكانية، وقد يكون من الصعب إجراء مفاوضات مباشرة بين هذين الرئيسين".وأضاف غوتيريش أنه مستعد لتقديم خدماته للمساهمة لهذه المفاوضات، لكن إجراؤها يعتمد على رغبة بوتين وزيلينسكي.وفي وقت سابق، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، إنه "لعقد لقاء مع زيلينسكي، يجب أن توافق كييف على ذلك، ولكنهم يرفضون التفاوض".وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي بعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند: "أردوغان يرى أن اجتماعي مع زيلينسكي سيحقق نتيجة إيجابية"، مشيرا إلى أن "الغرب كان على مدى عقود يدرس فكرة انهيار روسيا، ولاحقًا استخدام روسيا في الحرب ضد الصين".وأضاف بوتين: "الغرب حاول إنشاء جيب مناهض لروسيا في أوكرانيا من أجل انهيار روسيا، وتم إطلاق العملية العسكرية الخاصة لمنع ذلك".وقال بوتين ردا على أسئلة الصحفيين: "لعقود من الزمان، كانت فكرة انهيار كل من الاتحاد السوفيتي وروسيا التاريخية على هذا النحو، كالبذرة تزرع باستمرار في الدول الغربية".

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