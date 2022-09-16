https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-يربط-لقائه-زيلينسكي-باستعداد-كييف-للتفاوض-1067840530.html
بوتين يربط إمكانية لقائه مع زيلينسكي "باستعداد كييف للتفاوض"
بوتين يربط إمكانية لقائه مع زيلينسكي "باستعداد كييف للتفاوض"
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه "لعقد لقاء مع زيلينسكي، يجب أن توافق كييف على ذلك، ولكنهم يرفضون التفاوض". 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T15:59+0000
2022-09-16T15:59+0000
2022-09-16T16:08+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي بعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند: "أردوغان يرى أن اجتماعي مع زيلينسكي سيحقق نتيجة إيجابية".واعتبر بوتين أن الغرب لن ينتظر انهيار روسيا.وقال الرئيس الروسي: "لن ينتظروا ذلك، دعوهم يحلون واجباتهم على النحو الذي يرونه مناسبا".وقال بوتين ردا على أسئلة الصحفيين: "لعقود من الزمان، كانت فكرة انهيار كل من الاتحاد السوفيتي وروسيا التاريخية على هذا النحو، كالبذرة تزرع باستمرار في الدول الغربية".وأضاف: "حقيقة، إنهم سعوا دائمًا إلى تفكك بلدنا أمر مؤكد، والأسف الوحيد هو أنه منذ لحظة ظهرت فكرة استخدام أوكرانيا لتحقيق هذه الأهداف، الاستنتاج يطرح نفسه بشكل طبيعي، في الواقع، من أجل منع ذلك "هذا هو تطور الأحداث، وقد أطلقنا العملية العسكرية الخاصة.. هذا ما تسعى إليه بعض الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، وتسعى جاهدة من أجله - لإنشاء مثل هذا الجيب المعادي لروسيا وتهديد روسيا من هذا الاتجاه".
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا
بوتين يربط إمكانية لقائه مع زيلينسكي "باستعداد كييف للتفاوض"
15:59 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 16:08 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه "لعقد لقاء مع زيلينسكي، يجب أن توافق كييف على ذلك، ولكنهم يرفضون التفاوض".
وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي بعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند: "أردوغان يرى أن اجتماعي مع زيلينسكي سيحقق نتيجة إيجابية".
واعتبر بوتين أن الغرب لن ينتظر انهيار روسيا.
وقال بوتين إن "الغرب كان على مدى عقود يدرس فكرة انهيار روسيا، ولاحقًا استخدام روسيا في الحرب ضد الصين".
وقال الرئيس الروسي: "لن ينتظروا ذلك، دعوهم يحلون واجباتهم على النحو الذي يرونه مناسبا".
وأضاف بوتين: "الغرب حاول إنشاء جيب مناهض لروسيا في أوكرانيا من أجل انهيار روسيا، وتم إطلاق العملية العسكرية الخاصة لمنع ذلك".
وقال بوتين ردا على أسئلة الصحفيين: "لعقود من الزمان، كانت فكرة انهيار كل من الاتحاد السوفيتي وروسيا التاريخية على هذا النحو، كالبذرة تزرع باستمرار في الدول الغربية".
وأضاف: "حقيقة، إنهم سعوا دائمًا إلى تفكك بلدنا أمر مؤكد، والأسف الوحيد هو أنه منذ لحظة ظهرت فكرة استخدام أوكرانيا لتحقيق هذه الأهداف، الاستنتاج يطرح نفسه بشكل طبيعي، في الواقع، من أجل منع ذلك "هذا هو تطور الأحداث، وقد أطلقنا العملية العسكرية الخاصة.. هذا ما تسعى إليه بعض الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، وتسعى جاهدة من أجله - لإنشاء مثل هذا الجيب المعادي لروسيا وتهديد روسيا من هذا الاتجاه".