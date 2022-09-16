https://sputnikarabic.ae/20220916/بوتين-يربط-لقائه-زيلينسكي-باستعداد-كييف-للتفاوض-1067840530.html

بوتين يربط إمكانية لقائه مع زيلينسكي "باستعداد كييف للتفاوض"

بوتين يربط إمكانية لقائه مع زيلينسكي "باستعداد كييف للتفاوض"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه "لعقد لقاء مع زيلينسكي، يجب أن توافق كييف على ذلك، ولكنهم يرفضون التفاوض". 16.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-16T15:59+0000

2022-09-16T15:59+0000

2022-09-16T16:08+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي بعد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند: "أردوغان يرى أن اجتماعي مع زيلينسكي سيحقق نتيجة إيجابية".واعتبر بوتين أن الغرب لن ينتظر انهيار روسيا.وقال الرئيس الروسي: "لن ينتظروا ذلك، دعوهم يحلون واجباتهم على النحو الذي يرونه مناسبا".وقال بوتين ردا على أسئلة الصحفيين: "لعقود من الزمان، كانت فكرة انهيار كل من الاتحاد السوفيتي وروسيا التاريخية على هذا النحو، كالبذرة تزرع باستمرار في الدول الغربية".وأضاف: "حقيقة، إنهم سعوا دائمًا إلى تفكك بلدنا أمر مؤكد، والأسف الوحيد هو أنه منذ لحظة ظهرت فكرة استخدام أوكرانيا لتحقيق هذه الأهداف، الاستنتاج يطرح نفسه بشكل طبيعي، في الواقع، من أجل منع ذلك "هذا هو تطور الأحداث، وقد أطلقنا العملية العسكرية الخاصة.. هذا ما تسعى إليه بعض الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، وتسعى جاهدة من أجله - لإنشاء مثل هذا الجيب المعادي لروسيا وتهديد روسيا من هذا الاتجاه".

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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا