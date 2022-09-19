https://sputnikarabic.ae/20220919/ميرسك-العالمية-تخطط-لإنشاء-مشروع-إنتاج-وقود-نظيف-للسفن-في-مصر-والسيسي-يوجه-بالتعاون-معها-1067973679.html
"ميرسك" العالمية تخطط لإنشاء مشروع إنتاج وقود نظيف للسفن في مصر والسيسي يوجه بالتعاون معها
"ميرسك" العالمية تخطط لإنشاء مشروع إنتاج وقود نظيف للسفن في مصر والسيسي يوجه بالتعاون معها
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، "بالبدء في التعاون مع مجموعة ميرسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T20:27+0000
2022-09-19T20:27+0000
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أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأشار السيسي، خلال استقباله رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحري سورين سكو، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وهاني النادي ممثل المجموعة في مصر، اشار إلى أن ذلك يأتي "بالتكامل مع جهود الدولة للتحول للطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة، وفي ضوء سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى الممر الملاحي لقناة السويس الذي يمثل الشريان الأساسي للتجارة العالمية".من جانبه، أعرب رئيس مجموعة "ميرسك" العالمية، عن تقديره لمسيرة التعاون الممتد مع مصر من خلال هيئة قناة السويس خاصة ما وصلت إليه الهيئة من تطور ومواكبة لأحدث التقنيات الحديثة وما تحققه من تطوير وتحديث مستمر للقناة وبنيتها التحتية، مما يجعل مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي والمحوري لإمداد وتموين السفن بالوقود الأخضر في المنطقة"، مستعرضًا مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار، والذي سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مختلف التخصصات.وحسب بيان الرئاسة المصرية، فإن "الاجتماع تناول التعاون المشترك مع مجموعة ميرسك العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن". كما شهد الاجتماع أيضا، "مناقشة سبل تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس و مجموعة ميرسك، لا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والنقل البحري واللوجستيات ومحطات تداول الحاويات والخدمات البحرية".
https://sputnikarabic.ae/20220917/هيئة-قناة-السويس-المصرية-تقرر-زيادة-رسوم-عبور-السفن-بنسبة-15-اعتبارا-من-عام-2023-1067867085.html
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
"ميرسك" العالمية تخطط لإنشاء مشروع إنتاج وقود نظيف للسفن في مصر والسيسي يوجه بالتعاون معها
20:27 GMT 19.09.2022 (تم التحديث: 20:28 GMT 19.09.2022) تابعنا عبر
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، "بالبدء في التعاون مع مجموعة ميرسك العالمية لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، اعتمادا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة".
وأشار السيسي، خلال استقباله رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحري سورين سكو، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وهاني النادي ممثل المجموعة في مصر، اشار إلى أن ذلك يأتي "بالتكامل مع جهود الدولة للتحول للطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة، وفي ضوء سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى الممر الملاحي لقناة السويس الذي يمثل الشريان الأساسي للتجارة العالمية".
من جانبه، أعرب رئيس مجموعة "ميرسك" العالمية، عن تقديره لمسيرة التعاون الممتد مع مصر من خلال هيئة قناة السويس خاصة ما وصلت إليه الهيئة من تطور ومواكبة لأحدث التقنيات الحديثة وما تحققه من تطوير وتحديث مستمر للقناة وبنيتها التحتية، مما يجعل مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي والمحوري لإمداد وتموين السفن بالوقود الأخضر في المنطقة"، مستعرضًا مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار، والذي سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مختلف التخصصات.
وحسب بيان الرئاسة المصرية
، فإن "الاجتماع تناول التعاون المشترك مع مجموعة ميرسك العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن". كما شهد الاجتماع أيضا، "مناقشة سبل تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس و مجموعة ميرسك، لا سيما في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والنقل البحري واللوجستيات ومحطات تداول الحاويات والخدمات البحرية".