https://sputnikarabic.ae/20220919/وزراء-خارجية-العراق-والأردن-وفرنسا-يبحثون-عقد-مؤتمر-بغداد-للتعاون-والشراكة-1067975337.html
وزراء خارجية العراق والأردن وفرنسا يبحثون عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
وزراء خارجية العراق والأردن وفرنسا يبحثون عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
بحث وزاء خارجية العراق والأردن وفرنسا عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانيَّة. 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T21:41+0000
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وقالت وزارة الخارجية، في العراق، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، بحث مع وزير الخارجيَّة الأردنيّ أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة كاترين كولونا، عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانيَّة المُزمعُ عقده في العاصمة الأردنيّة عمّان".وأشار الخارجية العراقية، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" إلى أن "الاجتماع الثلاثي المُشترَك الذي عقد على هامش أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة بدورتها 77 المُنعقدة في نيويورك، ناقش التحضيرات المُتعلقة بجدول أعمال وأهداف المؤتمر التي تهدف لإدامة الحوار بين الدول المعنيّة ولخلق حالة التعاون والاستقرار في المنطقة وبناء المشتركات الاقتصادية، وحماية العراق من التهديدات الخارجية".وأضاف البيان أنه "في ختام الاجتماع اقترح وزير الخارجيَّة فؤاد حسين على نظيريه الأردني والفرنسي أنَّ تكون سكرتارية المؤتمر مُشترَكة وبإدارة عراقية، ضمن دورتها القادمة".
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, أخبار فرنسا , العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن, أخبار فرنسا , العالم العربي
وزراء خارجية العراق والأردن وفرنسا يبحثون عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
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بحث وزاء خارجية العراق والأردن وفرنسا عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانيَّة.
وقالت وزارة الخارجية، في العراق، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، بحث مع وزير الخارجيَّة الأردنيّ أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة كاترين كولونا، عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانيَّة المُزمعُ عقده في العاصمة الأردنيّة عمّان".
وأشار الخارجية العراقية، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"
إلى أن "الاجتماع الثلاثي المُشترَك الذي عقد على هامش أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة بدورتها 77 المُنعقدة في نيويورك، ناقش التحضيرات المُتعلقة بجدول أعمال وأهداف المؤتمر التي تهدف لإدامة الحوار بين الدول المعنيّة ولخلق حالة التعاون والاستقرار في المنطقة وبناء المشتركات الاقتصادية، وحماية العراق من التهديدات الخارجية".
وأضاف البيان أنه "في ختام الاجتماع اقترح وزير الخارجيَّة فؤاد حسين على نظيريه الأردني والفرنسي أنَّ تكون سكرتارية المؤتمر مُشترَكة وبإدارة عراقية، ضمن دورتها القادمة".