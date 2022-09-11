https://sputnikarabic.ae/20220911/خلال-8-أشهر-العراق-يستورد-بضائع-بـ-200-مليون-دولار-من-الأردن-1067606793.html
خلال 8 أشهر... العراق يستورد بضائع بـ 200 مليون دولار من الأردن
خلال 8 أشهر... العراق يستورد بضائع بـ 200 مليون دولار من الأردن
بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 138 مليون دينار أردني (حوالي 200 مليون دولار)، حسب بيانات رسمية. 11.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-11T18:46+0000
2022-09-11T18:46+0000
2022-09-11T18:49+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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كشفت غرفة تجارة عمان أن قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر الثمانية الماضية من عام 2022، لتصدير بضائع وسلع إلى بلدان عربية وأجنبية، بلغت 584 مليون دينار (823 مليون دولار)، مقابل 477 مليون دينار (672 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وصدر الأردن للعراق منتجات بقيمة 138 مليون دينار، وإلى مصر بـ 84 مليون دينار، تلتهما السعودية بقيمة 72 مليون دينار والإمارات 52 مليون دينار والهند بقيمة 28 مليون دينار.وبحسب المعطيات ذاتها، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) من الأردن نحو 247 مليون دينار، والصناعية 157 مليون دينار، والزراعية 109 ملايين دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 48 مليون دينار، والبقية للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.وأوضحت غرفة تجارة عمان أنها تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة، وكذلك للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المُصدّر.
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الأردن
خلال 8 أشهر... العراق يستورد بضائع بـ 200 مليون دولار من الأردن
18:46 GMT 11.09.2022 (تم التحديث: 18:49 GMT 11.09.2022) تابعنا عبر
بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 138 مليون دينار أردني (حوالي 200 مليون دولار)، حسب بيانات رسمية.
كشفت غرفة تجارة عمان
أن قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر الثمانية الماضية من عام 2022، لتصدير بضائع وسلع إلى بلدان عربية وأجنبية، بلغت 584 مليون دينار (823 مليون دولار)، مقابل 477 مليون دينار (672 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وصدر الأردن للعراق
منتجات بقيمة 138 مليون دينار، وإلى مصر بـ 84 مليون دينار، تلتهما السعودية بقيمة 72 مليون دينار والإمارات 52 مليون دينار والهند بقيمة 28 مليون دينار.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) من الأردن نحو 247 مليون دينار، والصناعية 157 مليون دينار، والزراعية 109 ملايين دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 48 مليون دينار، والبقية للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.
وأوضحت غرفة تجارة عمان أنها تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة، وكذلك للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المُصدّر.