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https://sputnikarabic.ae/20220919/وزير-الطاقة-التركي-سندفع-جزءا-من-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-1067923595.html
وزير الطاقة التركي: سندفع جزءا من ثمن الغاز الروسي بالروبل
وزير الطاقة التركي: سندفع جزءا من ثمن الغاز الروسي بالروبل
قال وزير الطاقة التركي إن البنك المركزي التركي ونظيره الروسي سيبدآن الترتيب لدفع جزء من مقابل واردات الغاز الروسي بالروبل وفق ما تم الاتفاق عليه بين رئيسي... 19.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-19T08:11+0000
2022-09-19T08:11+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
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أنقرة- سبوتنيك. يوم الجمعة الماضي، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند واتفقا على أن تركيا ستدفع مقابل 25% من الغاز الذي تستورده من موسكو بالعملة الوطنية الروسية.وقال الوزير التركي في تصريحات لصحيفة محلية: "هناك اتفاق لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. إذا كان أحد الأطراف سواء كان المشتري أو البائع أمواله بعملة أخرى غير الدولار واليورو سوف يتكبد حتما تكاليف مرتبطة باختلاف سعر الصرف".وأضاف: "سوف نتخلص من هذه الاختلافات. في الواقع هذه ليست مشكلة جديدة لقد تم مناقشتها مرات عديدة. خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، كان رئيسنا لديه رؤية واستراتيجية مع العديد من الدول بأنه ينبغي أن نجري تعاملاتنا التجارية بالعملة المحلية، سوف نتعلم المزيد".وقال الوزير إنه يجب أن يجري التنسيق بين البنكين المركزيين في كلا البلدين حتى تدفع تركيا ثمن الغاز الروسي بالروبل.
https://sputnikarabic.ae/20220813/زعيم-حزب-تركي-أنقرة-أمنت-إمدادات-الغاز-عن-طريق-الدفع-لروسيا-بالروبل-1066356857.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا
أخبار تركيا اليوم, روسيا

وزير الطاقة التركي: سندفع جزءا من ثمن الغاز الروسي بالروبل

08:11 GMT 19.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
© Sputnik . POOL
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قال وزير الطاقة التركي إن البنك المركزي التركي ونظيره الروسي سيبدآن الترتيب لدفع جزء من مقابل واردات الغاز الروسي بالروبل وفق ما تم الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين.
أنقرة- سبوتنيك. يوم الجمعة الماضي، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند واتفقا على أن تركيا ستدفع مقابل 25% من الغاز الذي تستورده من موسكو بالعملة الوطنية الروسية.
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
زعيم حزب تركي: أنقرة أمنت إمدادات الغاز عن طريق الدفع لروسيا بالروبل
13 أغسطس, 08:38 GMT
وقال الوزير التركي في تصريحات لصحيفة محلية: "هناك اتفاق لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل. إذا كان أحد الأطراف سواء كان المشتري أو البائع أمواله بعملة أخرى غير الدولار واليورو سوف يتكبد حتما تكاليف مرتبطة باختلاف سعر الصرف".
وأضاف: "سوف نتخلص من هذه الاختلافات. في الواقع هذه ليست مشكلة جديدة لقد تم مناقشتها مرات عديدة. خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، كان رئيسنا لديه رؤية واستراتيجية مع العديد من الدول بأنه ينبغي أن نجري تعاملاتنا التجارية بالعملة المحلية، سوف نتعلم المزيد".
وقال الوزير إنه يجب أن يجري التنسيق بين البنكين المركزيين في كلا البلدين حتى تدفع تركيا ثمن الغاز الروسي بالروبل.
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