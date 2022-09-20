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https://sputnikarabic.ae/20220920/أردوغان-يرفض-تقديم-تقرير-للاتحاد-الأوروبي-بشأن-مشاركة-بلاده-في-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067976998.html
أردوغان يرفض تقديم تقرير للاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة بلاده في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
أردوغان يرفض تقديم تقرير للاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة بلاده في قمة منظمة شنغهاي للتعاون
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا تعتزم تقديم تقرير إلى لاتحاد الأوروبي بشأن المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T05:31+0000
2022-09-20T05:31+0000
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وقال أردوغان خلال مقابلة مع صحيفة "يني شفق" التركية إنه يلتقي برؤساء دول العالم، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، مضيفا بالقول "أنا أتفاوض مع كل الدول لأننا جميعا جزء من هذا العالم".وأشار الرئيس التركي إلى أنه خلال الاجتماعات مع القادة الأوروبيين لم يطرح عليه أحد مثل هذه الأسئلة، معربا عن استعداده لإجراء حوار معهم بنفس الطريقة المتبعة مع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون.واستضافت مدينة سمرقند التاريخية في أوزبكستان، أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول الجاري.يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تم تأسيسها عام 2001، وتضم في عضويتها أوزبكستان، وباكستان، وروسيا، والصين، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وكازاخستان، والهند، وإيران.
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أردوغان يرفض تقديم تقرير للاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة بلاده في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

05:31 GMT 20.09.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لا تعتزم تقديم تقرير إلى لاتحاد الأوروبي بشأن المشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.
وقال أردوغان خلال مقابلة مع صحيفة "يني شفق" التركية إنه يلتقي برؤساء دول العالم، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، مضيفا بالقول "أنا أتفاوض مع كل الدول لأننا جميعا جزء من هذا العالم".
وأشار الرئيس التركي إلى أنه خلال الاجتماعات مع القادة الأوروبيين لم يطرح عليه أحد مثل هذه الأسئلة، معربا عن استعداده لإجراء حوار معهم بنفس الطريقة المتبعة مع أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون.
واستضافت مدينة سمرقند التاريخية في أوزبكستان، أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون، يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول الجاري.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تم تأسيسها عام 2001، وتضم في عضويتها أوزبكستان، وباكستان، وروسيا، والصين، وطاجيكستان، وقرغيزستان، وكازاخستان، والهند، وإيران.
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