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https://sputnikarabic.ae/20220920/أردوغان-يقول-إنه-يعتزم-زيارة-إسرائيل-1067990968.html
أردوغان يقول إنه يعتزم زيارة إسرائيل
أردوغان يقول إنه يعتزم زيارة إسرائيل
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتزم زيارة إسرائيل، دون أن يحدد موعدا، وذلك في علامة جديدة على سعي تركيا نحو تحسين العلاقات المتوترة منذ فترة بعيدة. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T09:46+0000
2022-09-20T09:46+0000
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وأضاف أردوغان، خلال كلمة في غرفة مليئة بقادة المنظمات اليهودية الأمريكية، يوم الاثنين في نيويورك، أن معاداة السامية "جريمة ضد الإنسانية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وجرى الاجتماع تحت رعاية السفارة التركية ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، في نيويورك، حيث جمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة دبلوماسيين عالميين هذا الأسبوع.وأعلنت تركيا وإسرائيل الشهر الماضي أنهما تخططان لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، التي تضررت منذ عام 2010، عندما هاجم كوماندوز إسرائيليين سفينة "مافي" مرمرة المتوجهة إلى غزة، ضمن أسطول لخرق الحصار المفروض على القطاع الساحلي، ما أدى الى مقتل 10 نشطاء أتراك في اشتباكات عنيفة بعد أن هاجموا الجنود الإسرائيليين الذين صعدوا إلى السفينة.وزار الرئيس إسحاق هرتسوغ تركيا في مارس/آذار الماضي، وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن تعيين إيريت ليليان، وهي دبلوماسية كبيرة، سفيرة لإسرائيل في تركيا، أمس الاثنين.ولم يكن هناك سفير لدى البلاد منذ 2018، عندما استدعت تركيا سفيرها وطلبت من إسرائيل المغادرة احتجاجًا على رد إسرائيل على أعمال الشغب على حدود غزة، التي قُتل فيها عشرات الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20220919/الخارجية-الإسرائيلية-تصادق-على-تعيين-إيريت-ليليان-سفيرة-في-تركيا-1067946398.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

أردوغان يقول إنه يعتزم زيارة إسرائيل

09:46 GMT 20.09.2022
© AFP 2022 / STRالرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / STR
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتزم زيارة إسرائيل، دون أن يحدد موعدا، وذلك في علامة جديدة على سعي تركيا نحو تحسين العلاقات المتوترة منذ فترة بعيدة.
وأضاف أردوغان، خلال كلمة في غرفة مليئة بقادة المنظمات اليهودية الأمريكية، يوم الاثنين في نيويورك، أن معاداة السامية "جريمة ضد الإنسانية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وجرى الاجتماع تحت رعاية السفارة التركية ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، في نيويورك، حيث جمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة دبلوماسيين عالميين هذا الأسبوع.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
الخارجية الإسرائيلية تصادق على تعيين إيريت ليليان سفيرة في تركيا
أمس, 13:26 GMT
وأعلنت تركيا وإسرائيل الشهر الماضي أنهما تخططان لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، التي تضررت منذ عام 2010، عندما هاجم كوماندوز إسرائيليين سفينة "مافي" مرمرة المتوجهة إلى غزة، ضمن أسطول لخرق الحصار المفروض على القطاع الساحلي، ما أدى الى مقتل 10 نشطاء أتراك في اشتباكات عنيفة بعد أن هاجموا الجنود الإسرائيليين الذين صعدوا إلى السفينة.
وزار الرئيس إسحاق هرتسوغ تركيا في مارس/آذار الماضي، وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن تعيين إيريت ليليان، وهي دبلوماسية كبيرة، سفيرة لإسرائيل في تركيا، أمس الاثنين.
ولم يكن هناك سفير لدى البلاد منذ 2018، عندما استدعت تركيا سفيرها وطلبت من إسرائيل المغادرة احتجاجًا على رد إسرائيل على أعمال الشغب على حدود غزة، التي قُتل فيها عشرات الفلسطينيين.
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