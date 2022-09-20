https://sputnikarabic.ae/20220920/ألمانيا-تقترب-من-صفقة-لتأميم-عملاق-الطاقة-يونيبر--1068011974.html
ألمانيا تقترب من صفقة لتأميم عملاق الطاقة "يونيبر"
ألمانيا تقترب من صفقة لتأميم عملاق الطاقة "يونيبر"
أعلن عملاق الطاقة الألمانية "يونيبر"، اليوم الثلاثاء أنها تجري "مناقشات نهائية" مع الحكومة لاستحواذ برلين على حصة الأغلبية في شركة توريد الغاز. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T15:53+0000
2022-09-20T15:53+0000
2022-09-20T15:53+0000
أخبار ألمانيا
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يأتي هذا في إطار خطة إنقاذ تم الإعلان عنها في شهر يوليو/ تموز إثر تصاعد خسائرها بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وقالت "يونيبر" إن حزمة الإنقاذ المعدلة ستشمل زيادة رأس المال لتصل قيمته إلى 8 مليارات يورو، والتي ستمولها الحكومة.وسوف تستحوذ الحكومة الألمانية كذلك على حصة الأغلبية التي تمتلكها الآن شركة فورتوم التي تتخذ من فنلندا مقرا لها.وتمتلك الحكومة الفنلندية الحصة الأكبر في فورتوم.وقالت "يونيبر" التي أكدت المحادثات بشأن تأميم محتمل الأسبوع الماضي: "نتيجة لذلك، من المتوقع أن تحصل الحكومة الفيدرالية على حصة أغلبية كبيرة في شركة يونيبر''. وأضافت أن: "الاتفاق النهائي لم يبرم بعد''.يعتقد المستشار الألماني أولاف شولتس أن ألمانيا ستكون قادرة على الاستقلال عن إمدادات الغاز الروسي بحلول نهاية العام المقبل.وقال شولتس في مؤتمر حول تطوير الجيش الألماني، يوم الجمعة: "وصلنا الآن إلى 88% (مستوى ملء مرافق تخزين الغاز)، وسنصل قريبًا إلى مستوى 90%. هذه كلها إجراءات تحضيرية لحالة الصراع هذه. لقد قررنا توسيع البنية التحتية لاستيراد الغاز، بطريقة تمكننا في أي وقت من الوصول إلى مستوردين آخرين".
https://sputnikarabic.ae/20220919/وكالة-ألمانيا-بصدد-توقيع-عقود-الغاز-الطبيعي-المسال-مع-الإمارات-1067943889.html
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أخبار ألمانيا
ألمانيا تقترب من صفقة لتأميم عملاق الطاقة "يونيبر"
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أعلن عملاق الطاقة الألمانية "يونيبر"، اليوم الثلاثاء أنها تجري "مناقشات نهائية" مع الحكومة لاستحواذ برلين على حصة الأغلبية في شركة توريد الغاز.
يأتي هذا في إطار خطة إنقاذ تم الإعلان عنها في شهر يوليو/ تموز إثر تصاعد خسائرها بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وقالت "يونيبر" إن حزمة الإنقاذ المعدلة ستشمل زيادة رأس المال لتصل قيمته إلى 8 مليارات يورو، والتي ستمولها الحكومة.
وسوف تستحوذ الحكومة الألمانية كذلك على حصة الأغلبية التي تمتلكها الآن شركة فورتوم التي تتخذ من فنلندا مقرا لها.
وتمتلك الحكومة الفنلندية الحصة الأكبر في فورتوم.
وقالت "يونيبر" التي أكدت المحادثات بشأن تأميم محتمل الأسبوع الماضي: "نتيجة لذلك، من المتوقع أن تحصل الحكومة الفيدرالية على حصة أغلبية كبيرة في شركة يونيبر''. وأضافت أن: "الاتفاق النهائي لم يبرم بعد''.
يعتقد المستشار الألماني
أولاف شولتس أن ألمانيا ستكون قادرة على الاستقلال عن إمدادات الغاز الروسي بحلول نهاية العام المقبل.
وقال شولتس في مؤتمر حول تطوير الجيش الألماني، يوم الجمعة: "وصلنا الآن إلى 88% (مستوى ملء مرافق تخزين الغاز)، وسنصل قريبًا إلى مستوى 90%. هذه كلها إجراءات تحضيرية لحالة الصراع هذه. لقد قررنا توسيع البنية التحتية لاستيراد الغاز، بطريقة تمكننا في أي وقت من الوصول إلى مستوردين آخرين".