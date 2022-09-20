https://sputnikarabic.ae/20220920/إيران-تصدر-سندات-ملكية-بالجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1067990044.html
إيران تصدر سندات ملكية بالجزر المتنازع عليها مع الإمارات
إيران تصدر سندات ملكية بالجزر المتنازع عليها مع الإمارات
أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، "إصدار سندات ملكية رسمية خاصة بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المتنازع عليها مع الإمارات". 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T09:43+0000
2022-09-20T09:43+0000
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أخبار إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال متحدث باسم السلطة القضائية، إن "الجزر الثلاث باتت في الدوائر العقارية الإيرانية باعتبارها أراضيَ مملوكة للدولة ضمن سندات تمليك رسمية وقانونية، بحيث يُدرج اسم إيران في الخانات المخصصة لاسم المالك لهذه الأراضي"، حسب قناة "العالم" الإيرانية.يذكر أن البريطانيين قد منحوا إيران في عام 1968 جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، قبل انسحابهم من الإمارات العربية. وأصبحت الجزر الثلاث محل نزاع بين الإمارات وإيران التي تسيطر عليها منذ عام 1971، ويرى كل طرف أحقية السيادة عليها.وأعلنت إيران في فبراير/ شباط الماضي عن افتتاح أول مطار رسمي في جزيرة طنب الكبرى بحضور قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، كما سيّرت أول رحلة بين طهران ومطار طنب الكبرى في خطوة قال تنكسيري إنها ستؤدي إلى تنشيط حركة التجارة في هذه المنطقة، وتعزيز مستوى الأمن المستدام بمياه الخليج، وفق تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20220331/إيران-توجه-رسالة-إلى-دول-الخليج-وإسرائيل-من-داخل-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1060675791.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إيران تصدر سندات ملكية بالجزر المتنازع عليها مع الإمارات
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أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، "إصدار سندات ملكية رسمية خاصة بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المتنازع عليها مع الإمارات".
وقال متحدث باسم السلطة القضائية، إن "الجزر الثلاث باتت في الدوائر العقارية الإيرانية باعتبارها أراضيَ مملوكة للدولة ضمن سندات تمليك رسمية وقانونية، بحيث يُدرج اسم إيران في الخانات المخصصة لاسم المالك لهذه الأراضي"، حسب قناة
"العالم" الإيرانية.
يذكر أن البريطانيين قد منحوا إيران في عام 1968 جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، قبل انسحابهم من الإمارات العربية. وأصبحت الجزر الثلاث محل نزاع بين الإمارات وإيران التي تسيطر عليها منذ عام 1971، ويرى كل طرف أحقية السيادة عليها.
وأعلنت إيران في فبراير/ شباط الماضي عن افتتاح أول مطار رسمي
في جزيرة طنب الكبرى بحضور قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، كما سيّرت أول رحلة بين طهران ومطار طنب الكبرى في خطوة قال تنكسيري إنها ستؤدي إلى تنشيط حركة التجارة في هذه المنطقة، وتعزيز مستوى الأمن المستدام بمياه الخليج، وفق تعبيره.