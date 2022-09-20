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إيران تصدر سندات ملكية بالجزر المتنازع عليها مع الإمارات
إيران تصدر سندات ملكية بالجزر المتنازع عليها مع الإمارات
أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، "إصدار سندات ملكية رسمية خاصة بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المتنازع عليها مع الإمارات". 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T09:43+0000
2022-09-20T09:43+0000
أخبار إيران
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وقال متحدث باسم السلطة القضائية، إن "الجزر الثلاث باتت في الدوائر العقارية الإيرانية باعتبارها أراضيَ مملوكة للدولة ضمن سندات تمليك رسمية وقانونية، بحيث يُدرج اسم إيران في الخانات المخصصة لاسم المالك لهذه الأراضي"، حسب قناة "العالم" الإيرانية.يذكر أن البريطانيين قد منحوا إيران في عام 1968 جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، قبل انسحابهم من الإمارات العربية. وأصبحت الجزر الثلاث محل نزاع بين الإمارات وإيران التي تسيطر عليها منذ عام 1971، ويرى كل طرف أحقية السيادة عليها.وأعلنت إيران في فبراير/ شباط الماضي عن افتتاح أول مطار رسمي في جزيرة طنب الكبرى بحضور قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، كما سيّرت أول رحلة بين طهران ومطار طنب الكبرى في خطوة قال تنكسيري إنها ستؤدي إلى تنشيط حركة التجارة في هذه المنطقة، وتعزيز مستوى الأمن المستدام بمياه الخليج، وفق تعبيره.
https://sputnikarabic.ae/20220331/إيران-توجه-رسالة-إلى-دول-الخليج-وإسرائيل-من-داخل-الجزر-المتنازع-عليها-مع-الإمارات-1060675791.html
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أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إيران تصدر سندات ملكية بالجزر المتنازع عليها مع الإمارات

09:43 GMT 20.09.2022
© AFP 2022 / RYAN CARTERوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يقدم التعازي لرئيس الإمارات الجديد محمد بن زايد في وفاة الشيخ خليفة بن زايد
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يقدم التعازي لرئيس الإمارات الجديد محمد بن زايد في وفاة الشيخ خليفة بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / RYAN CARTER
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أعلنت السلطة القضائية في إيران، اليوم الثلاثاء، "إصدار سندات ملكية رسمية خاصة بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المتنازع عليها مع الإمارات".
وقال متحدث باسم السلطة القضائية، إن "الجزر الثلاث باتت في الدوائر العقارية الإيرانية باعتبارها أراضيَ مملوكة للدولة ضمن سندات تمليك رسمية وقانونية، بحيث يُدرج اسم إيران في الخانات المخصصة لاسم المالك لهذه الأراضي"، حسب قناة "العالم" الإيرانية.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
إيران توجه رسالة إلى دول الخليج وإسرائيل من داخل الجزر المتنازع عليها مع الإمارات
31 مارس, 06:25 GMT
يذكر أن البريطانيين قد منحوا إيران في عام 1968 جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، قبل انسحابهم من الإمارات العربية. وأصبحت الجزر الثلاث محل نزاع بين الإمارات وإيران التي تسيطر عليها منذ عام 1971، ويرى كل طرف أحقية السيادة عليها.
وأعلنت إيران في فبراير/ شباط الماضي عن افتتاح أول مطار رسمي في جزيرة طنب الكبرى بحضور قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، كما سيّرت أول رحلة بين طهران ومطار طنب الكبرى في خطوة قال تنكسيري إنها ستؤدي إلى تنشيط حركة التجارة في هذه المنطقة، وتعزيز مستوى الأمن المستدام بمياه الخليج، وفق تعبيره.
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