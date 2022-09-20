https://sputnikarabic.ae/20220920/اعتقال-8-فلسطينيين-وإصابة-جندي-إسرائيلي-بالضفة-1067987319.html

اعتقال 8 فلسطينيين وإصابة جندي إسرائيلي بالضفة

اعتقال 8 فلسطينيين وإصابة جندي إسرائيلي بالضفة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، اعتقال 8 مطلوبين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة خلال العملية. 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T08:30+0000

2022-09-20T08:30+0000

2022-09-20T08:30+0000

أخبار الضفة الغربية

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/1065666194_0:57:1600:958_1920x0_80_0_0_9f6383c2ca1512c91fa298e68a857037.jpg

وقال الجيش في بيان إن المطلوبين الثمانية جرى اعتقالهم بما في ذلك في بلدات بيت عوا والضاهرية بالخليل جنوبي الضفة وشوفا وبرطعة ومرده (شمال) وبلدة سنجل (وسط).وأضاف أنه خلال عملية اعتقال مطلوبين في قرية بيت ريما (وسط)، ألقى بعض المشتبه بهم الحجارة على الجنود، الذين ردوا باستخدام وسائل تفريق المظاهرات.ونتيجة لذلك، أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج، وفق البيان.وتشهد الضفة الغربية حالة من الغليان والاضطراب، وسط مخاوف إسرائيلية من تحولها إلى انتفاضة يشعلها شبان فلسطينيون تحت العشرين عاما، وفق تقرير صدر مؤخرا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وصعدت إسرائيل عملياتها في الضفة منذ 31 مارس/آذار الماضي، بعد سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين وأسفرت عن مقتل 17 شخصا بعضها نفذها مسلحون من الضفة الغربية.ووقتها، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية تحت اسم "كاسر الأمواج"، قتل خلالها حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، 85 فلسطينيا على الأقل، حيث نفذت القوات الإسرائيلية مداهمات ليلية في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، الأمر الذي جعلها أكثر السنوات دموية في الأراضي المحتلة منذ عام 2016، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، كما اعتقلت خلال العملية ما يزيد على 1500 فلسطيني.وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ عام 1967، حيث أقامت هناك مئات المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية بموجب القانون الدولي.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الضفة الغربية, إسرائيل