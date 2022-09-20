https://sputnikarabic.ae/20220920/الرئاسة-التركية-لا-خطط-بشأن-زيارة-قريبة-لأردوغان-إلى-إسرائيل-1067997533.html

الرئاسة التركية: لا خطط بشأن زيارة أردوغان إلى إسرائيل

الرئاسة التركية: لا خطط بشأن زيارة أردوغان إلى إسرائيل

أكد مصدر في الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي خطط حاليا، لإجراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى إسرائيل". 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T11:36+0000

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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريح لسبوتنيك، تعليقا على تصريحات منسوبة لأردوغان نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن نيته زيارة إسرائيل: "لا توجد حاليا أي خطط لإجراء أردوغان زيارة لإسرائيل وفي حال تقررت الزيارة قد يتم الإعلان عن موعدها لاحقا".وكان أردوغان قال إنه يعتزم زيارة إسرائيل، دون أن يحدد موعدا، وذلك في علامة جديدة على سعي تركيا نحو تحسين العلاقات المتوترة منذ فترة بعيدة.وأضاف أردوغان، خلال كلمة في غرفة مليئة بقادة المنظمات اليهودية الأمريكية، يوم الاثنين في نيويورك، أن معاداة السامية "جريمة ضد الإنسانية"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وجرى الاجتماع تحت رعاية السفارة التركية ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، في نيويورك، حيث جمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة دبلوماسيين عالميين هذا الأسبوع.وأعلنت تركيا وإسرائيل الشهر الماضي أنهما تخططان لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، التي تضررت منذ عام 2010، عندما هاجم كوماندوز إسرائيليين سفينة "مافي" مرمرة المتوجهة إلى غزة، ضمن أسطول لخرق الحصار المفروض على القطاع الساحلي، ما أدى الى مقتل 10 نشطاء أتراك في اشتباكات عنيفة بعد أن هاجموا الجنود الإسرائيليين الذين صعدوا إلى السفينة.وزار الرئيس إسحاق هرتسوغ تركيا في مارس/ آذار الماضي، وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن تعيين إيريت ليليان، وهي دبلوماسية كبيرة، سفيرة لإسرائيل في تركيا، أمس الاثنين.ولم يكن هناك سفير لدى البلاد منذ 2018، عندما استدعت تركيا سفيرها وطلبت من إسرائيل المغادرة احتجاجا على رد إسرائيل على أعمال الشغب على حدود غزة، التي قُتل فيها عشرات الفلسطينيين.

https://sputnikarabic.ae/20220920/أردوغان-يقول-إنه-يعتزم-زيارة-إسرائيل-1067990968.html

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