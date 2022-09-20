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https://sputnikarabic.ae/20220920/الرئاسة-اللبنانية-عون-يعمل-لتشكيل-حكومة-كاملة-الصلاحيات-لتولي-مهام-الرئيس-حال-شغور-منصبه-1068006222.html
الرئاسة اللبنانية: عون يعمل لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتولي مهام الرئيس حال شغور منصبه
الرئاسة اللبنانية: عون يعمل لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتولي مهام الرئيس حال شغور منصبه
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أنه يعمل لتشكيل حكومة بصلاحيات كاملة لتتولى مهام رئيس الجمهورية حال شغور منصبه بعد انتهاء ولايته الرئاسية في 31 تشرين... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T14:36+0000
2022-09-20T14:36+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية عبر تويتر، قال عون خلال اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى لبنان: "أعمل لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى صلاحيات الرئيس في حال الشغور الرئاسي".وأضاف عون: "لبنان يحتاج إلى إصلاح سياسي وسيادي وتغييرات بنيوية في نظامه".وقال رئيس حزب القوات اللبناني، سمير جعجع، اليوم، إن الحكومة السعودية مستعدة لدعم بلاده بشرط وجود رئيس للجمهورية وآخر للحكومة جديرين بالثقة.وكتب عبر حسابه على "تويتر": "بعد لقاء السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في معراب: قمنا بجولة أفق كبيرة في المنطقة ولبنان، وبالطبع تركيزنا كان على لبنان وتحديدا على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويمكن تلخيصها بالتالي: الخلاص الوحيد للبنان هو بعمقه العربي، وتمسك أهله به أكثر من أي وقت آخر من خلال الدستور".
https://sputnikarabic.ae/20220920/جعجع-بعد-لقائه-السفير-السعودي-لدى-بيروت-الرياض-جاهزة-لدعم-لبنان-بشرط-1068000131.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان

الرئاسة اللبنانية: عون يعمل لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتولي مهام الرئيس حال شغور منصبه

14:36 GMT 20.09.2022
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أنه يعمل لتشكيل حكومة بصلاحيات كاملة لتتولى مهام رئيس الجمهورية حال شغور منصبه بعد انتهاء ولايته الرئاسية في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
القاهرة- سبوتنيك. وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية عبر تويتر، قال عون خلال اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى لبنان: "أعمل لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى صلاحيات الرئيس في حال الشغور الرئاسي".
وأضاف عون: "لبنان يحتاج إلى إصلاح سياسي وسيادي وتغييرات بنيوية في نظامه".
وقال رئيس حزب القوات اللبناني، سمير جعجع، اليوم، إن الحكومة السعودية مستعدة لدعم بلاده بشرط وجود رئيس للجمهورية وآخر للحكومة جديرين بالثقة.
رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
جعجع بعد لقائه السفير السعودي لدى بيروت: الرياض جاهزة لدعم لبنان بشرط
12:28 GMT
وكتب عبر حسابه على "تويتر": "بعد لقاء السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في معراب: قمنا بجولة أفق كبيرة في المنطقة ولبنان، وبالطبع تركيزنا كان على لبنان وتحديدا على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويمكن تلخيصها بالتالي: الخلاص الوحيد للبنان هو بعمقه العربي، وتمسك أهله به أكثر من أي وقت آخر من خلال الدستور".
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