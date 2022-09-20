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القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوغانسك الشعبية بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوغانسك الشعبية بصواريخ "هيمارس" الأمريكية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت أربعة صواريخ... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T00:26+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر "تليغرام" أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 1:32 (بتوقيت موسكو) على مدينة الشيفسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق أربعة صواريخ)".يأتي ذلك في أعقاب نشر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لمقطع فيديو يظهر فيه وهو يجري محادثة مع رئيس جمهورية لوغانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، حيث طلب التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء استفتاء في الجهوريتين للانضمام إلى روسيا الاتحادية.واقترح بوشيلن على باسيتشنيك أن يتم توحيد جهود الإدارات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومجالس الشعب لوضع خطوات لبدء الاستعدادات للاستفتاء.ونوه بوشلين إلى أنه بعد تلقي نداء من الغرفة الاجتماعية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أعطى تعليمات لمؤسسات البلاد من أجل الدراسة المشتركة لقضية إجراء الاستفتاء.وكان رئيس الغرفة الاجتماعية بجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر كوفمان، قد أعلن اليوم الاثنين، أن الغرفة تقدمت بطلب إلى رئيس البلاد، دينيس بوشيلين، من أجل تنظيم استطلاع شعبي على الفور للانضمام إلى روسيا.
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أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية لوغانسك الشعبية بصواريخ "هيمارس" الأمريكية

00:26 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy / الانتقال إلى بنك الصورمباني سكنية مدمرة في محاور لوغانسك خلال القتال الضاري
مباني سكنية مدمرة في محاور لوغانسك خلال القتال الضاري - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية أطلقت أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة الشيفسك في الجمهورية.
موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان عبر "تليغرام" أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 1:32 (بتوقيت موسكو) على مدينة الشيفسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق أربعة صواريخ)".
يأتي ذلك في أعقاب نشر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، لمقطع فيديو يظهر فيه وهو يجري محادثة مع رئيس جمهورية لوغانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، حيث طلب التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء استفتاء في الجهوريتين للانضمام إلى روسيا الاتحادية.
واقترح بوشيلن على باسيتشنيك أن يتم توحيد جهود الإدارات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومجالس الشعب لوضع خطوات لبدء الاستعدادات للاستفتاء.
ونوه بوشلين إلى أنه بعد تلقي نداء من الغرفة الاجتماعية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أعطى تعليمات لمؤسسات البلاد من أجل الدراسة المشتركة لقضية إجراء الاستفتاء.
وكان رئيس الغرفة الاجتماعية بجمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر كوفمان، قد أعلن اليوم الاثنين، أن الغرفة تقدمت بطلب إلى رئيس البلاد، دينيس بوشيلين، من أجل تنظيم استطلاع شعبي على الفور للانضمام إلى روسيا.
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