https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-يوجه-بزيادة-قدرات-شركات-مجمع-صناعات-الدفاع-الروسي-ودراسة-المعدات-العسكرية-الغربية-1067999242.html

بوتين يوجه بزيادة قدرات شركات مجمع صناعات الدفاع الروسي ودراسة المعدات العسكرية الغربية

بوتين يوجه بزيادة قدرات شركات مجمع صناعات الدفاع الروسي ودراسة المعدات العسكرية الغربية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، توجيهات خلال اجتماع مع قادة مجمع صناعات الدفاع في روسيا بزيادة القدرات الإنتاجية لعدد من مؤسسات الدفاع،... 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T12:14+0000

2022-09-20T12:14+0000

2022-09-20T12:14+0000

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة مجمع صناعات الدفاع الروسي: "من الضروري زيادة القدرات الإنتاجية لعدد من مؤسسات صناعات الدفاع وتحديثها عند الضرورة".وأصدر بوتين توجيهات لقادة مجمع صناعات الدفاع في روسيا، بدراسة المعدات العسكرية الغربية المستخدمة في أوكرانيا، والقيام في الوقت نفسه بتحسين المعدات العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن المعدات الروسية تتصدى بفعالية للأسلحة الغربية. وقال بوتين خلال الاجتماع: وكان بوتين قد قال، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد للسفراء الأجانب، في وقت سابق من اليوم: إن القيود الغربية على إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، أثرت في المقام الأول على الدول البريئة (التي لا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية) تمامًا، وهي الدول النامية والأكثر فقرًا.وتابع بوتين موضحا: "وفي هذا السياق، فإن قمة السخرية هي، أنه حتى عرضنا بالمجان. أود التأكيد على ذلك، مجاناً تقديم 300 ألف (طن) من الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الأوروبية، بسبب العقوبات، للدول المحتاجة، لا يزال دون رد".

https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-عرضنا-لتوريد-أسمدة-روسية-مجانا-إلى-الدول-المحتاجة-لا-يزال-دون-أي-رد-1067996771.html

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