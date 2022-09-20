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https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-يوجه-بزيادة-قدرات-شركات-مجمع-صناعات-الدفاع-الروسي-ودراسة-المعدات-العسكرية-الغربية-1067999242.html
بوتين يوجه بزيادة قدرات شركات مجمع صناعات الدفاع الروسي ودراسة المعدات العسكرية الغربية
بوتين يوجه بزيادة قدرات شركات مجمع صناعات الدفاع الروسي ودراسة المعدات العسكرية الغربية
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، توجيهات خلال اجتماع مع قادة مجمع صناعات الدفاع في روسيا بزيادة القدرات الإنتاجية لعدد من مؤسسات الدفاع،... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T12:14+0000
2022-09-20T12:14+0000
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة مجمع صناعات الدفاع الروسي: "من الضروري زيادة القدرات الإنتاجية لعدد من مؤسسات صناعات الدفاع وتحديثها عند الضرورة".وأصدر بوتين توجيهات لقادة مجمع صناعات الدفاع في روسيا، بدراسة المعدات العسكرية الغربية المستخدمة في أوكرانيا، والقيام في الوقت نفسه بتحسين المعدات العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن المعدات الروسية تتصدى بفعالية للأسلحة الغربية. وقال بوتين خلال الاجتماع: وكان بوتين قد قال، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد للسفراء الأجانب، في وقت سابق من اليوم: إن القيود الغربية على إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، أثرت في المقام الأول على الدول البريئة (التي لا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية) تمامًا، وهي الدول النامية والأكثر فقرًا.وتابع بوتين موضحا: "وفي هذا السياق، فإن قمة السخرية هي، أنه حتى عرضنا بالمجان. أود التأكيد على ذلك، مجاناً تقديم 300 ألف (طن) من الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الأوروبية، بسبب العقوبات، للدول المحتاجة، لا يزال دون رد".
https://sputnikarabic.ae/20220920/بوتين-عرضنا-لتوريد-أسمدة-روسية-مجانا-إلى-الدول-المحتاجة-لا-يزال-دون-أي-رد-1067996771.html
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روسيا, العالم

بوتين يوجه بزيادة قدرات شركات مجمع صناعات الدفاع الروسي ودراسة المعدات العسكرية الغربية

12:14 GMT 20.09.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، توجيهات خلال اجتماع مع قادة مجمع صناعات الدفاع في روسيا بزيادة القدرات الإنتاجية لعدد من مؤسسات الدفاع، وتوفير الأسلحة والمعدات المطلوبة للقوات المسلحة الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع مع قادة مجمع صناعات الدفاع الروسي: "من الضروري زيادة القدرات الإنتاجية لعدد من مؤسسات صناعات الدفاع وتحديثها عند الضرورة".

وأشار بوتين إلى أن هناك ضرورة لأن تقوم مؤسسات صناعات الدفاع إلى ضمان توفير الأسلحة والمعدات المطلوبة للقوات في أسرع وقت ممكن.

وأصدر بوتين توجيهات لقادة مجمع صناعات الدفاع في روسيا، بدراسة المعدات العسكرية الغربية المستخدمة في أوكرانيا، والقيام في الوقت نفسه بتحسين المعدات العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن المعدات الروسية تتصدى بفعالية للأسلحة الغربية. وقال بوتين خلال الاجتماع:

"أود أن أؤكد على حقيقة أن معداتنا تتصدى بفعالية للأسلحة الغربية. كما هو معروف، تم توجيه جميع مخزونات ترسانات الناتو لدعم النظام الحالي في كييف، ما يعني أنه يجب علينا دراستها، ويمكننا دراسة هذه الترسانات وما تحتوي عليه، وما يتم استخدامه ضدنا، لزيادة قدراتنا نوعياً، وتحسين معداتنا وأسلحتنا بناء على الخبر المكتسبة... يجب أن يتم ذلك بأسرع ما يمكن وبكفاءة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي
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بوتين: عرضنا لتوريد أسمدة روسية مجانا إلى الدول المحتاجة لا يزال دون أي رد
11:23 GMT
وكان بوتين قد قال، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد للسفراء الأجانب، في وقت سابق من اليوم: إن القيود الغربية على إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، أثرت في المقام الأول على الدول البريئة (التي لا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية) تمامًا، وهي الدول النامية والأكثر فقرًا.
وتابع بوتين موضحا: "وفي هذا السياق، فإن قمة السخرية هي، أنه حتى عرضنا بالمجان. أود التأكيد على ذلك، مجاناً تقديم 300 ألف (طن) من الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الأوروبية، بسبب العقوبات، للدول المحتاجة، لا يزال دون رد".
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