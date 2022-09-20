https://sputnikarabic.ae/20220920/جهورية-لوغانسك-الشعبية-تعلن-موعد-إجراء-استفتاء-الانضمام-إلى-روسيا--1067998065.html

جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن موعد إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا

جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن موعد إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا

أعلن المتحدث باسم البرلمان في جمهورية لوغانسك الشعبية أن الرئيس ليونيد باسيتشنيك، قد وقع قانونا بشأن إجراء استفتاء في البلاد حول الانضمام إلى روسيا. 20.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-20T11:39+0000

2022-09-20T11:39+0000

2022-09-20T11:51+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وكان المجلس العام في جمهورية لوغانسك الشعبية قد ناشد أمس رئيس الجمهورية من أجل إجراء استفتاء فوري من أجل الاعتراف بجمهورية لوغانسك الشعبية كجزء من روسيا الاتحادية.وكان قد نشر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أمس مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجري محادثة مع رئيس جمهورية لوغانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، حيث طلب التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء استفتاء في الجهوريتين للانضمام إلى روسيا الاتحادية.اقترح بوشيلن على باسيتشنيك أن يتم توحيد جهود الإدارات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومجالس الشعب لوضع خطوات لبدء الاستعدادات للاستفتاء.ونوه بوشلين إلى أنه بعد تلقي نداء من الغرفة الاجتماعية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أعطى تعليمات لمؤسسات البلاد من أجل الدراسة المشتركة لقضية إجراء الاستفتاء.وشهدت منطقة دونباس قيام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014، بعد وصول متطرفين يكنون مشاعر متطرفة وعدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".

https://sputnikarabic.ae/20220919/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يطلب-من-رئيس-لوغانسك-التحضير-بشكل-مشترك-للاستفتاء-على-الانضمام-إلى-روسيا-1067967920.html

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