https://sputnikarabic.ae/20220920/جهورية-لوغانسك-الشعبية-تعلن-موعد-إجراء-استفتاء-الانضمام-إلى-روسيا--1067998065.html
جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن موعد إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن موعد إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا
أعلن المتحدث باسم البرلمان في جمهورية لوغانسك الشعبية أن الرئيس ليونيد باسيتشنيك، قد وقع قانونا بشأن إجراء استفتاء في البلاد حول الانضمام إلى روسيا. 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T11:39+0000
2022-09-20T11:39+0000
2022-09-20T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وكان المجلس العام في جمهورية لوغانسك الشعبية قد ناشد أمس رئيس الجمهورية من أجل إجراء استفتاء فوري من أجل الاعتراف بجمهورية لوغانسك الشعبية كجزء من روسيا الاتحادية.وكان قد نشر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أمس مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجري محادثة مع رئيس جمهورية لوغانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، حيث طلب التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء استفتاء في الجهوريتين للانضمام إلى روسيا الاتحادية.اقترح بوشيلن على باسيتشنيك أن يتم توحيد جهود الإدارات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومجالس الشعب لوضع خطوات لبدء الاستعدادات للاستفتاء.ونوه بوشلين إلى أنه بعد تلقي نداء من الغرفة الاجتماعية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أعطى تعليمات لمؤسسات البلاد من أجل الدراسة المشتركة لقضية إجراء الاستفتاء.وشهدت منطقة دونباس قيام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014، بعد وصول متطرفين يكنون مشاعر متطرفة وعدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20220919/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يطلب-من-رئيس-لوغانسك-التحضير-بشكل-مشترك-للاستفتاء-على-الانضمام-إلى-روسيا-1067967920.html
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روسيا, العالم
جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن موعد إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا
11:39 GMT 20.09.2022 (تم التحديث: 11:51 GMT 20.09.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم البرلمان في جمهورية لوغانسك الشعبية أن الرئيس ليونيد باسيتشنيك، قد وقع قانونا بشأن إجراء استفتاء في البلاد حول الانضمام إلى روسيا.
وكان المجلس العام في جمهورية لوغانسك الشعبية قد ناشد أمس رئيس الجمهورية من أجل إجراء استفتاء فوري من أجل الاعتراف بجمهورية لوغانسك الشعبية كجزء من روسيا الاتحادية.
وقال رئيس مجلس الشعب في جمهورية لوغانسك الشعبية، دينيس ميروشنيشنكو، إن المجلس قرر إجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول الجاري لعام 2022، حسبما قال رئيس المجلس.
وكان قد نشر رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أمس مقطع فيديو يظهر فيه وهو يجري محادثة مع رئيس جمهورية لوغانسك العشبية ليونيد باسيتشنيك، حيث طلب التحضير بشكل مشترك والتنسيق من أجل إجراء استفتاء في الجهوريتين للانضمام إلى روسيا الاتحادية.
اقترح بوشيلن على باسيتشنيك أن يتم توحيد
جهود الإدارات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومجالس الشعب لوضع خطوات لبدء الاستعدادات للاستفتاء.
ونوه بوشلين إلى أنه بعد تلقي نداء من الغرفة الاجتماعية في جمهورية دونيتسك الشعبية، أعطى تعليمات لمؤسسات البلاد من أجل الدراسة المشتركة لقضية إجراء الاستفتاء.
وشهدت منطقة دونباس قيام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في عام 2014، بعد وصول متطرفين يكنون مشاعر متطرفة وعدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب.
وكانت منطقة دونباس تابعة لروسيا قبل إنشاء الاتحاد السوفيتي. ونُقلت تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية وفق قرار السلطة السوفيتية. واحتفظت أوكرانيا بهذه المنطقة ومناطق أخرى كانت جزءا من مالوروسيا (روسيا الصغرى) قبل إنشاء اتحاد الجمهوريات السوفيتية، حين انسحبت من الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".