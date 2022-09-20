https://sputnikarabic.ae/20220920/خبير-تركي-حل-الأزمة-الأوكرانية-في-إسطنبول-1068001553.html
خبير تركي: حل الأزمة الأوكرانية في إسطنبول
خبير تركي: حل الأزمة الأوكرانية في إسطنبول
نناقش في هذه الحلقة:خيرسون ولوغانسك وزابوروجيه يرغبون بإجراء استفتاء شعبي للإنضمام إلى روسيا؛ أردوغان ينقل عن بوتين رغبته بإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا؛... 20.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-20T13:01+0000
2022-09-20T13:01+0000
2022-09-20T13:01+0000
راديو
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خبير تركي: حل الأزمة الأوكرانية في اسطنبول
خبير تركي: حل الأزمة الأوكرانية في اسطنبول
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.بهذا الخصوص، قال الخبير بالشأن التركي، طه عودة أوغلو، لـ"بلا قيود": احتجاجات في إيرانتطورت الاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، ووردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني، إياد المجالي، لـ"بلا قيود":خلية فرنسية سعودية لحل أزمة لبنانكشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن اجتماعا عقد في العاصمة الفرنسية باريس لخلية مشتركة فرنسية – سعودية هدفها متابعة الملف اللبناني والدفع بعملية حل سياسي.على صعيد آخر، قرر لبنان الاستحواذ على حصة شركة "نوفاتيك" الروسية المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط .حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي، ميخائيل عوض، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير تركي: حل الأزمة الأوكرانية في إسطنبول
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة:خيرسون ولوغانسك وزابوروجيه يرغبون بإجراء استفتاء شعبي للإنضمام إلى روسيا؛ أردوغان ينقل عن بوتين رغبته بإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا؛ احتجاجات في إيران؛ تحرك فرنسي سعودي لحل الأزمة اللبنانية، ولبنان يقرر الاستحواذ على حصة "نوفاتيك" الروسية للطاقة.
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يسعى لإنهاء الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.
بهذا الخصوص، قال الخبير بالشأن التركي، طه عودة أوغلو، لـ"بلا قيود":
"هذه التصريحات إيجابية، وتأتي مكملة لتصريحات سابقة متعلقة بموضوع أخطاء الغرب في أوكرانيا، والعقوبات على روسيا التي ساهمت في إطالة أمد الأزمة، ومن دون شك تم بحث كل هذه القضايا خلال اللقاء الذي جمع بوتين وأردوغان على هامش قمة شنغهاي، وأنقرة حققت إنجازا هاما من خلال الوساطة في حل هذه الأزمة، وهناك إصرار كبير أن يكون الحل هنا في إسطنبول، وهذه فرصة لتركيا بهدف تحقيق نجاحات اقتصادية وسياسية".
احتجاجات في إيران
تطورت الاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، ووردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإيراني، إياد المجالي، لـ"بلا قيود":
"لا شك أن المشهد السياسي يتعقد في إيران، وأتوقع أن الاحتجاجات ستتوسع، لا سيما بعد وصولها إلى الجامعات، ونلاحظ استثمار الولايات المتحدة بهذا الموضوع، إذ بدأت بالتحدث عن حرية المرأة، وحقوق الإنسان، للضغط على النظام الحاكم في طهران، علما أنها نفسها تخرق حقوق الإنسان والقوانين في الكثير من الدول".
خلية فرنسية سعودية لحل أزمة لبنان
كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية أن اجتماعا عقد في العاصمة الفرنسية باريس لخلية مشتركة فرنسية – سعودية هدفها متابعة الملف اللبناني والدفع بعملية حل سياسي.
على صعيد آخر، قرر لبنان الاستحواذ على حصة شركة "نوفاتيك" الروسية المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط .
حول هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي، ميخائيل عوض، لـ"بلا قيود":
"لم يعد لفرنسا والسعودية قاعدة شعبية في لبنان، وليس لهما تأثير في تشكيل الحكومة أو الخروج من الأزمة، خاصة بعد رحيل الحريرية السياسية، أما بالنسبة لنوفاتيك الروسية، فهذا القرار جاء نتيجة الضغط على لبنان، لتضييق الخناق على روسيا ومنع شركاتها من الدخول إلى لبنان".
التفاصيل في الملف الصوتي...